Ποιοι Ελληνες επιχειρηματίες συγκαταλέγονται στους κορυφαίους της Adecco

Οι ανερχόμενες αγορές, ήταν ανέκαθεν στο προσκήνιο της δημιουργίας νέων τρόπων προώθησης της επιχειρηματικότητας και έχουν μακρύ ιστορικό στην ανάδειξη επιχειρηματικών ταλέντων και την τοποθέτησή τους σε ηγετικές θέσεις, γεγονός που προάγει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Με την δημοσίευση του Παγκόσμιου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων 2019 (Global Talent Competitive Index), ο Όμιλος Adecco επέλεξε αυτή τη χρονιά να αναδείξει το επιχειρηματικό πνεύμα. Με την αφορμή αυτή καταρτίστηκε από τον Όμιλο λίστα με τους επιχειρηματίες που ξεχωρίζουν στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και οι οποίοι έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται (καλύπτονται μόνο περιοχές όπου ο Όμιλος Adecco έχει παρουσία και πρόσβαση στην αγορά).

«Το να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές του Ομίλου Adecco. Οι επιχειρηματίες που έχουμε συμπεριλάβει στη λίστα μας έχουν επιλεχθεί με βάση το κατά πόσο “διατάραξαν” την αγορά τους, έχουν ουσιαστική κοινωνική επίδραση, με βάση επίσης τον ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησής τους και τον τρόπο με τον οποίο εστιάζουν στο ταλέντο και την ζωτικότητα που αυτό φέρει στον χώρο της εργασίας. Πρόκειται για επιχειρηματίες που δίνουν έμφαση στο να προσελκύουν, να διατηρούν και να καλλιεργούν το επιχειρηματικό πνεύμα εκ των έσω.», δήλωσε ο Angelo Lo Vecchio, Head Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής του Ομίλου Adecco.

Παρακάτω η λίστα επιχειρηματιών, που αναγνωρίστηκαν από τον Όμιλο Adecco ως «Πρωταθλητές Ταλέντου»:



Ali Servet Eyuboglu – English Ninjas

Alexandra Stroe – Bookster

Alexandru Paduraru – Creative Tim

Andrei Botescu – Atelierele Pegas

Andrzej Talarek – InterPhone Service

Daniel Santa – Comparty

Dobrivoje Andrejić – DobDive doo

Darko Nikolić - Alda Robotics

Darja Čakar – Aristotel

Irena Bohinjec Uršič, Igor Bohinjec – Fraktal

Gizem Yasa - 24 Saatte Iş

Karina Kucharska - Stefaniak - SEW-EURODRIVE POLAND

Kostapanos Miliaresis – Ethelon

Lucyna Pasternak -PZL ŚWIDNIK

Leandros & Vassilis Karakatsanis – Dust + Cream

Irena Horvat-Žnidaršič – Potenza Innova

Milan Ristić - Linija Tip doo

Mihai Toader Pasti & Claudiu Butacu – EfdeN

Melania Damian – Sloop (Loja fructelor)

Mircea Capatana – Smart Bill

Nikola Ćurčić - Trusteed doo

Periklis Venieris – Green Cola

Panagiotis Madamopoulos-Moraris – ReGeneration

Radu Savapol – 5 to go

Samet Ensar Sarı - Altavia Dekatlon

Thomas and George Douzis - Ergon

Tomasz Jeziorkowski - TPV DISPLAYS POLAND

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία, δήλωσε: «Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε τόσα πολλά ονόματα από την Ελλάδα σε αυτή τη λίστα. Είναι ενδεικτικό της αντιστροφής του μέχρι τώρα αρνητικού κλίματος στο γενικότερο πεδίο της επιχειρηματικότητας. Το ότι είχαμε τόσους επιχειρηματίες από τη χώρα μας που διακρίθηκαν μέσα από τη λίστα αυτή μας κάνει φυσικά υπερήφανους και ευχόμαστε στο μέλλον ο αριθμός να αυξηθεί ακόμα περισσότερο!»

Από την Ελλάδα οι επιχειρηματίες που συμπεριελήφθησαν στη λίστα είναι: οι Λέανδρος και Βασίλης Καρακατσάνης της Dust + Cream, Περικλής Βενιέρης της Green Cola, Θωμάς & Γεώργιος Δούζης της Ergon, Παναγιώτης Μαδαμόπουλος-Μοράρης της ReGeneration και ο Κωσταπάνος Μηλιαρέσης της Ethelon.

Ο Όμιλος Adecco θα συνεργαστεί με αυτούς τους επιχειρηματίες για να αναδειχθούν οι πρακτικές εκείνες που έχουν κάνει τις επιχειρήσεις τους να ξεχωρίσουν στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνται, με στόχο να επισημανθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί η επιχειρηματική δυναμική να μετατραπεί σε επιχειρηματική επιτυχία.