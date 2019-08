Η PeopleCert ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες εταιρίες στην Ευρώπη

Σημαντική διάκριση για την PeopleCert, η οποία αναδείχθηκε στα European Business Awards ως μία από τις πιο δυναμικές, καινοτόμες εταιρείες στη Μ. Βρετανία και την Ευρώπη. Ειδικότερα, η PeopleCert συμπεριλαμβάνεται στη λίστα «αριστείας» με τις εταιρείες «που Αξίζουν να Προσέξουμε» (‘Ones to Watch’) και διακρίνεται ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης ως απότοκο των εξαιρετικών της επιδόσεων, αλλά και προοπτικών που έχει στην παγκόσμια αγορά της πιστοποίησης προσώπων.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η PeopleCert είναι η μοναδική ελληνική εταιρία που διακρίθηκε ανάμεσα σε σημαντικές και οικονομικά ισχυρές εταιρείες στη Μ. Βρετανία, καθώς ανέδειξε έμπρακτα μέσα από την επιχειρηματική της δράση τις βασικές αρχές των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων: Επιτυχία, Καινοτομία, Ηθική και Διεθνείς πρακτικές.

Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Βύρων Νικολαΐδης, τόνισε: «H διάκριση αυτή επιβραβεύει με τον καλύτερο τρόπο την επιχειρηματική μας δράση, η οποία χαρακτηρίζεται από συνέπεια και ηθικές αξίες. Η PeopleCert παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία, το πάθος και την αξιοπιστία. Η καινοτομία και η εταιρική της κουλτούρα την κάνουν να ξεχωρίζει στη διεθνή αγορά».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των European Business Awards, Adrian Tripp επεσήμανε: "Οι εταιρείες που επιλέχτηκαν ως «Ones to Watch » είναι οι πιο επιτυχημένες και δυναμικές στην Ευρώπη. Η καινοτομία και η δυναμική των επιχειρήσεων αυτών δημιουργούν θέσεις εργασίας και οδηγούν στην ευημερία της Ευρώπης. Αυτός ο κατάλογος αριστείας "Ones to Watch" αποτελεί σημείο αναφοράς της επιτυχίας για την υπόλοιπη ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα. "