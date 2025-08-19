Ποιες φορολογικές υποθέσεις θα «ξεσκονίσει» τώρα η ΑΑΔΕ

Οι εικονικές επιστροφές φόρου, ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα από την Αρχή για το «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος» έχουν σημάνει συναγερμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία θέτει σε πρώτη προτεραιότητα τη διενέργεια ελέγχων σε πλήθος επιχειρήσεων και επαγγελματιών που έλαβαν εφέτος μεγάλες επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Στόχος των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί η ορθότητα της επιστροφής των ποσών, αλλά και ο εντοπισμός περιπτώσεων που «κρύβουν» συστηματικές παρατυπίες και «κομπίνες».

Ενώ έγινε ένας πρώτος αυτόματος έλεγχος σε όσους πήραν πίσω φόρο, οι …ύποπτοι παραμένουν στον κατάλογο της Φορολογικής Αρχής για τη δεύτερη φάση των διασταυρώσεων όπου όλα θα εξετασθούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία «συνδράμει» και η τεχνητή νοημοσύνη.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί φοροδιαφυγή, φυσικά και νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και στη συνέχεια θα καταβάλλουν το φόρο και τα πρόστιμα που τους αναλογούν.

Οι διασταυρώσεις πάντως δεν θα είναι γενικευμένες. Θα αφορούν φορολογούμενους που έλαβαν δυσανάλογα υψηλές επιστροφές φόρου, σε σχέση με τα εισοδήματά ή τον τζίρο τους αλλά και σε περιπτώσεις ύποπτων τροποποιητικών δηλώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιστροφές φόρου εισοδήματος είναι πλέον άμεσες.

Σε φορολογουμένους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας αποστέλλονται άμεσα τα ειδοποιητήρια στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

Σε φορολογουμένους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, συμψηφίζονται. Οι συμψηφισμοί που δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, διεκπεραιώνονται από τις εφορίες, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχει μικρή καθυστέρηση.

Άλλες επιστροφές φόρου εισοδήματος συμψηφίστηκαν με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες, οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5 δισ. ευρώ στο επτάμηνο του έτους (Ιανουάριος-Ιούλιος) και ενσωματώνουν το ποσό επιστροφής ΦΠΑ ύψους 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 4,260 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 252 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Ο ΦΠΑ…

Όσον αφορά στους ελέγχους για τις επιστροφές ΦΠΑ- μια από τις μεγαλύτερες πληγές για τον κρατικό κορβανά- αυτοί θα επικεντρωθούν σε επιχειρήσεις με …αμαρτωλό φορολογικό παρελθόν.

Ασυνήθιστες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα και τα αιτούμενα ποσά, αναντιστοιχίες μεταξύ του κύκλου εργασιών και των επιστροφών, αλλά και επαναλαμβανόμενα αιτήματα για υπέρογκα ποσά, θα αποτελέσουν τα κριτήρια των ελέγχων.

Στο «κάδρο» θα βρεθούν επίσης νεοσύστατες και εποχικές επιχειρήσες που μέχρι σήμερα εκμεταλλεύονταν την τριμηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ (τούτο άλλαξε από την 1η Ιουλίου). Η «διαδρομή» συγκεκριμένη: στήσιμο της επιχείρησης, είσπραξη του ΦΠΑ και εξαφάνιση όταν ερχόταν η ώρα για τις δηλώσεις και την απόδοση του φόρου.

Το ψηφιακό «οπλοστάσιο» των ελεγκτών ολοένα και ενισχύεται: ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το ΕΛΕΓΧΟΣlive, διασύνδεση POS-ταμειακών μηχανών, σύστημα BANCAPP και ψηφιακό πελατολόγιο.

Ειδικά για φέτος, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει 4.200 ελέγχους για επιστροφή ΦΠΑ. Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που λαμβάνουν με ταχείς διαδικασίες την επιστροφή ΦΠΑ είναι εκείνοι που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια: