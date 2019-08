Δέκα υποτροφίες για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό από τα ΕΛΠΕ

Εκδήλωση απονομής 10 υποτροφιών σε αριστούχους πτυχιούχους φοιτητές, οι οποίοι με τη στήριξη του Ομίλου ΕΛΠΕ θα συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως τα Imperial College, London School of Economics, Harvard Business School, University College London, University of Cambridge, University of Lausanne, Delft University of Technology κ.ά., πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019, στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου στο Μαρούσι.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επενδύει με συνέπεια στην Εκπαίδευση, στην Έρευνα και στην Καινοτομία, υποστηρίζοντας για έβδομη συνεχή χρονιά μεταπτυχιακές σπουδές σε διεθνώς φημισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και σύγχρονες προσεγγίσεις στον τομέα των επιστημονικών και επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων, με εξειδίκευση και σε θέματα Μηχανικής, Ενέργειας, Διοίκησης, Οικονομίας, καθώς και σε κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ανδρέας Σιάμισιης συνεχάρη τους υποτρόφους κατά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν τους και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στις σπουδές τους, διακρίσεις στον τομέα επιλογής τους και οι μελλοντικοί μεταπτυχιακοί τίτλοι να αποτελέσουν εφαλτήριο για νέες διακρίσεις στον ακαδημαϊκό και στον επαγγελματικό τομέα των φοιτητών.

Από το 2013 μέχρι σήμερα, ο Όμιλος έχει χορηγήσει σε άριστους πτυχιούχους 62 υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, σε αγγλόφωνα προγράμματα διεθνώς φημισμένων Πανεπιστήμιων σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βασικός στόχος του προγράμματος υποτροφιών αποτελεί η διευκόλυνση της πρόσβασης σε μεταπτυχιακά προγράμματα για Έλληνες πτυχιούχους ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού με εξαιρετικές επιδόσεις, καλύπτοντας το κόστος των διδάκτρων και το κόστος διαβίωσης με σκοπό τον εμπλουτισμό της γνώσης και την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στη συνεχώς μεταβαλλόμενη και απαιτητική διεθνή αγορά εργασίας.

Οι επιστημονικοί κλάδοι σπουδών στους οποίους δίνεται έμφαση αφορούν τομείς όπως:

• α) Μηχανική της Ενέργειας, Έρευνα & Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εναλλακτικές Τεχνολογίες & Καύσιμα, Βιώσιμες Μεταφορές,

• β) Οικονομία της Ενέργειας, Ενεργειακή Γεωπολιτική, Διοίκηση Ενεργειακών Έργων, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Δίκαιο της Ενέργειας, και

• γ) Πληροφορική, Δίκτυα & Επικοινωνίες, Περιβάλλον, Οικοσυστήματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κλιματική Αλλαγή, Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική και Ευφυείς Πόλεις.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει διαχρονικά τη νέα γενιά μέσα από μια σειρά δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικών συνεργασιών του με στόχο τη στήριξη των νέων ανθρώπων και τη δημιουργία ευκαιριών, καθώς και την ενίσχυση της αμφίδρομης σχέσης που δημιουργείται ανάμεσα στην εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα.