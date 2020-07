Γιατί έφυγε από την Ελλάδα η Pizza Hut

Ο συνδυασμός της διεθνούς κατάρρευσης της Pizza Hut αλλά και των συσσωρευμένων ζημιών της εν Ελλάδι διαχειρίστριας εταιρίας οδήγησε στο λουκέτο της αλυσίδας μαζικής εστίασης Pizza Hut στην Ελλάδα.

Η παρουσία της Pizza Hut στην Ελλάδα (μόλις 16 καταστήματα) ήταν μικρή, ωστόσο προκάλεσε αίσθηση, αφενός γιατί πρόκειται για το πρώτο «λουκέτο» διεθνούς σήματος μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, και αφετέρου γιατί αφορά στο πρώτο μαζικό κλείσιμο στο κλάδο της εστίασης.

Πρόκειται εξάλλου για κλάδο ο οποίος έχει δεχθεί σφοδρή επίπτωση μετά το lockdown και την πανδημία, με το 40% των επιχειρήσεων να μην έχει επαναλειτουργήσει και το τζίρο των ενεργών επιχειρήσεων που λειτουργούν να έχουν χάσει το 50% του τζίρου τους.

Σε ότι αφορά τη διεθνή παρουσία της Pizza Hut, η απόφαση της NPC International, του μεγαλύτερου franchisee της Pizza Hut στις ΗΠΑ να υποβάλλει αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 11 του πτωχευτικού νόμου των ΗΠΑ στις αρχές Ιουλίου έδωσε τον τόνο των εξελίξεων και της επίδρασης της πανδημίας παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα, η απόφαση θεωρήθηκε νομοτελειακή, καθώς η διαχειρίστρια εταιρία και franchisee του σήματος, Food Plus, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει πέραν της σημερινή μέρας (31-07-2020) το σήμα, ως απόρροια της λήξης της σύμβασης franchise που διέθετε με τον δικαιοπάροχο.

Πέραν αυτού ωστόσο η Food Plus, με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα της χρήσης 2018, είχε ήδη βρεθεί σε δεινή οικονομική θέση με συσσωρεμένες ζημιές της τάξης των 35.176.550,93 ευρώ και με αρνητικά ίδια κεφάλαια της τάξης των 2.929.240,85 (όπου με βάση τη σημείωση των ορκωτών συνέτρεχαν ήδη από το 2018 οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 165 του Κ.Ν. 4548/12018).

Η Food Plus είναι εταιρία συμφερόντων της οικογένειας Τάνε, του επί σειρά δεκαετιών προέδρου της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Μηνά Τάνε. Πρόεδρος της εταιρίας είναι σήμερα ο γιος του, Γιώργος Τάνες, ο οποίος είναι επίσης ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρίας marketing, διαφήμισης και επικοινωνίας Frank & Frame (η οποία διαχειρίζεται σημαντικά διεθνή brands αλλά και δημόσιες καμπάνιες). H δε εταιρία Violetta, η οποία εμφανίζεται στον τελευταίο ισολογισμό χρήσης της Food Plus, ως εταιρία που κατέβαλε 600 χιλ.ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Food Plus, είναι σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρία συμφερόντων της οικογένειας Δάκη Ιωάννου, (η οποία έχει σχέση με την οικογένεια Τάνε, καθώς οι απόγονοι των δύο οικογενειών έχουν παντρευτεί).

Πέραν των οικογενειακών συσχετισμών, στα αποτελέσματα χρήσης 2018, η εταιρία με 30 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα (η οποία επίσης διαχειρίζεται την αλυσίδα υπό τη φίρμα KFC) εμφάνισε αύξηση κύκλου εργασιών στα 16.242.633,07 ευρώ έναντι 15.097.346,74 της χρήσης 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,59%. Στη συγκεκριμένη χρήση κατέγραψε ζημιές που ανέρχονται στο ποσό του 1.267.713,50 έναντι ζημιών ποσού 1.469.226,00 της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, του 2017.

Όπως, ανάφερε η διοίκηση της εν Ελλάδι αλυσίδας στο ΑΠΕ, τα τελευταία χρόνια η λειτουργία της ήταν ζημιογόνα, και παρά τις ενέσεις «ρευστότητας» δεν κατάφερε να αποκτήσει βιώσιμο μέλλον. Η εταιρία ανάφερε δε ότι θα καλύψει πλήρως τις υποχρεώσεις προς πιστωτές, προμηθευτές και τους 159 εργαζόμενους της.

Παρόλα αυτά ως διαχειρίστρια και της αλυσίδας KFC (επίσης αμερικανικής προέλευσης) με 10 καταστήματα σήμερα στην Αθήνα, η διοίκηση της Food Plus διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει απρόσκοπτα να αναπτύσσει το συγκεκριμένο brand στη χώρα, το οποίο όπως υποστηρίζει αναπτύσσεται σημαντικά και κερδοφόρα.