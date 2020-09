Παίδων Μητέρα: Πακέτα ιατρικών εξετάσεων για παιδιά

Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, πιστό στο όραμα του να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου και με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δημιούργησε ολοκληρωμένα πακέτα ιατρικών εξετάσεων και ελέγχους υγείας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μικρών αθλητών, σε προνομιακές τιμές, έως 31 Οκτωβρίου 2020.

Πακέτα βεβαίωσης άθλησης

• FIT TO PLAY FOR KIDS με 60€

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική Εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU). Παρέχεται βεβαίωση άθλησης. Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788.

• FIT TO PLAY FOR KIDS + Covid test με 130€

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική Εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU), test Cocid-19. Παρέχεται βεβαίωση άθλησης. Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788.

• FIT TO PLAY FOR KIDS GO με 80€

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU), οφθαλμολογική εξέταση παίδων. Παρέχεται βεβαίωση άθλησης. Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788 και για οφθαλμίατρο 210 6869403.

• FIT TO SWIM FOR KIDS με 70€

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, δερματολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU). Παρέχεται βεβαίωση κολύμβησης.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788 και για δερματολόγο 210 6869911.

• FIT TO SWIM FOR KIDS GO με 100€

Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, δερματολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU), οφθαλμολογική εξέταση παίδων. Παρέχεται βεβαίωση κολύμβησης.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788, για οφθαλμίατρο 210 6869403 και για δερματολόγο 210 6869911.

Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 10% στο Βιωματικό πρόγραμμα για τη διαχείριση βάρους παιδιών και εφήβων «Ζω, Κινούμαι, Τρέφομαι σωστά!» με τη συμμετοχή όλης της οικογένειας (αφορά παιδιά ηλικίας 7 έως 16 ετών). Για ραντεβού καλέστε στο 210 6869404.

Τέλος, παρέχονται εντελώς δωρεάν:

- εξέταση Σπονδυλικής στήλης. Η εξέταση αφορά παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών και πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού στο 210 6869404, 2106869563

- αξιολόγηση δυσκολιών και προβλημάτων προσαρμογής των παιδιών στο σχολείο. Η εξέταση αφορά παιδιά ηλικίας 4 έως 16 ετών και πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού στο 210 6869404.