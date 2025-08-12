#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Bayer: Αγοράζει για $1,3 δισ. πειραματικό φάρμακο κατά του καρκίνου

Η εταιρεία προσπαθεί να τονώσει τις προοπτικές ανάπτυξης του φαρμακευτικού της τμήματος, το οποίο φαίνεται να δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί την επέλαση των φθηνότερων γενόσημων.

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 15:21

Έως και $1,3 δισ. συμφώνησε να καταβάλει στην Kumquat Biosciences Inc. η Bayer AG  για να αποκτήσει νέο πειραματικό φάρμακο κατά του καρκίνου, μεταδίδει το Bloomberg.

Η εταιρεία προσπαθεί να τονώσει τις προοπτικές ανάπτυξης του φαρμακευτικού της τμήματος, το οποίο φαίνεται να δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί την επέλαση των φθηνότερων γενόσημων. Από τη δυσμενή αυτή κατάσταση δεν φαίνεται να ξεφεύγουν ούτε τα best sheller της, δηλαδή το αντιπηκτικό φάρμακο Xarelto και η θεραπεία για τα μάτια Eylea.

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει εμπλακεί σε μια σειρά από δικαστικές διαμάχες στις Ηνωμένες Πολιτείες που σχετίζεται με προϊόντα που κληρονόμησε η Bayer εξαγοράζοντας την Monsanto έναντι $63 δισ. το 2018. Έκτοτε η μετοχή της έχει υποχωρήσει στο ήμισυ της αξίας της.

Στο πλαίσιο αυτό η Bayer βασίζεται στην ταχεία ανάπτυξη των πωλήσεων του φαρμάκου Kerendia κατά των νεφροπαθειών και του αντικαρκινικού Nubeqa, για να διασφαλίσει ότι τα έσοδα της δεν θα «πάρουν» την κάθοδο στο δεύτερο μισό της τρέχουσας δεκαετίας (2025-2030), ενώ ελπίζει να επωφεληθεί από επενδύσεις σε μια νέα γενιά κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών.

