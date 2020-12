Ερευνα Ira Media: Πώς επιδρά στην αγορά η ελπίδα του εμβολίου

Τις επιπτώσεις του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία, τις καταναλωτικές συνήθειες και τα brands παρουσιάζει η νέα μελέτη της Ira Media, με τίτλο “Back to Hope: Positive Outcomes in the New Normal”.

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας, τα αισιόδοξα μηνύματα από το μέτωπο των εμβολίων επηρεάζουν θετικά την ψυχολογία καθώς υπάρχει η προοπτική «λύσης» για την πανδημία και μάλιστα μόλις 11 μήνες από την εμφάνιση της ασθένειας.

Εντούτοις, η ανησυχία για την οικονομική κατάσταση της χώρας παραμένει, με τους καταναλωτές να εμφανίζονται διστακτικοί να πραγματοποιήσουν αγορές στην τρέχουσα συγκυρία. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη μελέτη, το δεύτερο Lockdown έφερε ηπιότερη επιδείνωση της οικονομίας, καθώς υπήρξε συσσωρευμένη γνώση για την αντιμετώπισή του, αλλά και μπαράζ νέων μέτρων στήριξης της οικονομίας και των εργαζομένων.

Αναφορικά με την επίπτωση στις καταναλωτικές συνήθειες , ένας στους δύο Έλληνες θεωρεί ότι ο κορωνοϊός άλλαξε σημαντικά τη συμπεριφορά του, με τη συντριπτική πλειονότητα να δίνει έμφαση στο κόστος των προϊόντων αλλά και στην υγεία τη δική του και των οικείων του. Ως προς το e-commerce, η μελέτη καταδεικνύει πως οι ηλεκτρονικές αγορές ήρθαν για να μείνουν, παρά το γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές δεν είναι ικανοποιημένοι από την εμπειρία και εξέφρασαν προβληματισμούς για την ασφάλεια.

Αναφορικά με τις αγοραστικές επιλογές, μεγάλοι χαμένοι είναι οι κλάδοι της εστίασης, της ένδυσης, του τουρισμού και της ψυχαγωγίας σε θέατρο και σινεμά, με τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών να δηλώνει ότι θα μειώσει τις δαπάνες της. Αντίθετα, σταθερές αναμένεται να παραμείνουν οι δαπάνες για σούπερ μάρκετ, οικιακή ψυχαγωγία και φάρμακα. Ψηλά στις προτεραιότητες των καταναλωτών είναι η προστασία της υγείας, ο περιορισμός του κόστους, το καλό του πλανήτη αλλά και της κοινωνίας.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ευρήματα αναφορικά με τα Brands, τα οποία καλούνται να απαντήσουν στις νέες προκλήσεις. Η νέα κανονικότητα απαιτεί επανεκκίνηση και επανασχεδιασμό προτεραιοτήτων, ενώ ο ιδανικός τρόπος προσέγγισης του κοινού συνδυάζει την αισιοδοξία με τις αξίες που μπορούν να εμπιστευθούν οι καταναλωτές. Επιπλέον, με βάση και τα ιστορικά δεδομένα από προηγούμενες κρίσεις, προκύπτει το συμπέρασμα ότι μακροπρόθεσμα κερδισμένα βγαίνουν τα brands που συνεχίζουν να επενδύουν, αφουγκραζόμενα τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών.

Σχολιάζοντας τα παραπάνω ευρήματα, ο Χάρης Λαούδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ira Media τόνισε πως:

«Το δεύτερο κύμα της πανδημίας, αλλά και οι αισιόδοξες προοπτικές που φέρνουν οι ανακοινώσεις για τα εμβόλια φέρνουν νέα δεδομένα και προκλήσεις για τα brands. Οι καταναλωτικές συνήθειες αναδιαμορφώνονται και η νέα κανονικότητα απαιτεί διαφορετικό χειρισμό από την πλευρά των επιχειρήσεων. Ως Ira Media, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους συνεργάτες μας, όπως κάναμε από την αρχή της πανδημίας, δίνοντάς τους πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και αναλύσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, χάρι στα προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτουμε βρισκόμαστε δίπλα τους, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται».

Μπορείτε να κατεβάσετε την μελέτη εδώ : http://ira.media/back-to-hope/