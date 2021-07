Ιταλικό προβάδισμα για τη ΔΕΠΑ Υποδομών

Τα Ιταλικά τους θα πρέπει μάλλον να αρχίσουν να ξεσκονίζουν στη ΔΕΠΑ. Αναλυτές της αγοράς πριμοδοτούσαν χθες βράδυ ως φαβορί την Italgas για νέο ιδιοκτήτη της ΔΕΠΑ Υποδομών. Η ιταλική εταιρεία είναι ένας από τους δύο τελικούς υποψήφιους αγοραστές του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών, μετά την υποβολή των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών που ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, με δεύτερο και αουτσάιντερ, όπως χαρακτηρίζεται, την τσέχικη EP Investment Advisors.

Η Italgas έρχεται αποφασισμένη να κερδίσει. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξής της για την περίοδο 2021-2027 συμπεριλαμβάνει στην ενότητα της δυνητικής ανάπτυξής της εκτός Ιταλίας τη ΔΕΠΑ Υποδομών, ως μοναδική επενδυτική κίνηση, με το σκεπτικό ότι ανταποκρίνεται στα επενδυτικά κριτήριά της: συνιστά συγκρίσιμο κρατικό ρίσκο, διαθέτει ικανότητα άσκησης βιομηχανικού ρόλου, με σημαντική ανάπτυξη δικτύου και ψηφιακό μετασχηματισμό, απολαμβάνει διαφανές ρυθμιστικό πλαίσιο, με αποδόσεις προσαρμοσμένες στο ίδιο ρίσκο με την ιταλική αγορά.

Η Italgas, που παρουσιάζει στο ίδιο πλάνο τον ελληνικό χάρτη με τα assets των υποδομών της ΔΕΠΑ Υποδομών, δηλαδή τις τρεις ΕΔΑ που συμπεριλαμβάνονται στην πώληση, εκτιμά ότι η διαδικασία της εξαγοράς θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη του έτους.

Από την άλλη πλευρά, η EP Investment Advisors είναι μια εταιρεία συμβούλων, με την οποία επέλεξε η μητρική EP Holding, του αυτοδημιούργητου δισεκατομμυριούχου Daniel Kretinsjy, να «χτυπήσει» τη ΔΕΠΑ Υποδομών.

Είναι η δεύτερη φορά που περνά τα ελληνικά σύνορα η EPH. Την πρώτη φορά ενδιαφέρθηκε για τις δύο λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, τη Μελίτη και τη Μεγαλόπολη, αλλά έχασε το ενδιαφέρον της στον δεύτερο, και πάλι άγονο, διαγωνισμό που ακολούθησε. Το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει τώρα την ενδεχόμενη εξαγορά της ΔΕΠΑ Υποδομών θα φανεί από το ύψος της προσφοράς της.

Πάντως, αν και έχει πραγματοποιήσει εξαγορές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και διαθέτει ευρύ ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, δεν διακρίνεται για την πρόθεσή της «να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη». Αυτός είναι ο λόγος που αναλυτές τη χαρακτηρίζουν αουτσάιντερ για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Όπερ έδει δείξαι.

Το ΤΑΙΠΕΔ, σε πρώτη φάση, θα προχωρήσει στον τυπικό τεχνικό έλεγχο, δηλαδή αν τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνοδεύουν τις προσφορές ανταποκρίνονται στους όρους του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που και οι δύο εταιρίες περάσουν τον έλεγχο αυτό, οι προσφορές θα έρθουν στο διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου για να αποσφραγισθούν.

Χρονοδιάγραμμα αυτής της διαδικασίας δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την ανάδειξη του πλειοδότη, το σχέδιο σύμβασης για την εκχώρηση της ΔΕΠΑ Υποδομών θα πρέπει να σταλεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ θα απαιτηθεί και η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Κομισιόν, Ανταγωνισμού και Ενέργειας.

Πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστούν μερικοί μήνες ακόμη για να ολοκληρωθεί η πώληση. Προφανώς, όλα αυτά είναι γνωστά στην Italgas, γι’ αυτό και η εκτίμησή της για την κατάληξη της συναλλαγής πριν από τα τέλη του έτους.

Ούνα φάτσα ούνα ενέργεια...

Εάν τελικά κόψει το νήμα η Italgas για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, μπορούμε πια να μιλάμε για ιταλικό επεκτατισμό στην ελληνική αγορά ενέργειας.

Η Snam στον ΔΕΣΦΑ, η Edison στην Elpedison, η Snam στον TAP, η Edison στον φορέα υλοποίησης του EastMed «ΥΑΦΑ Ποσειδών», ο ιταλικός διαχειριστής της Μεταφοράς TERNA που θα κατασκευάσει με κοινό σχήμα με τον ΑΔΜΗΕ τη δεύτερη υποβρύχια ηλεκτρική σύνδεση με την Ιταλία, η ENEL που έχει αξιόλογη παρουσία στον τομέα ανάπτυξης των ΑΠΕ.

Βεβαίως, καταγράφεται και μία αποχώρηση, της ΕΝΙ Gas e Luce, που πουλά το 49% της συμμετοχής της στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και το οποίο θα υποχρεωθεί να αγοράσει ο πλειοδότης της ΔΕΠΑ Υποδομών. Αν επαληθευθούν οι προβλέψεις, πάλι σε ιταλικά χέρια θα περάσει.

Οι αποχωρήσεις

Τρία fund που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ Υποδομών και μπήκαν στη short list τελικά απέσυραν το ενδιαφέρον τους, καθώς στο μεσοδιάστημα της αναμονής αποφάσισαν να «χτυπήσουν» και τον ΔΕΔΔΗΕ. Πρόκειται για τα KKR, MACQUARIE και FIRST STATE INVESTMENTS, που μετονομάσθηκε στα τέλη του περασμένου Μαρτίου σε FIRST SENTIER INVESTMENTS. Όσο για την κινεζική κοινοπραξία SINO-CEE FUND & SANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co, LTD, εκδήλωσε ενδιαφέρον μάλλον για το ενδιαφέρον, γνωρίζοντας προφανώς ότι θα «σκόνταφτε» αργότερα στη γνωστή αλλεργία των Βρυξελλών για κινεζική εισβολή σε ευρωπαϊκά δίκτυα. Έτσι, δεν έφτασε μέχρι το τέλος.