ICAEW και ΣΟΕΛ ανανεώνουν τη σύμβαση συνεργασίας τους

Το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν για να προωθήσουν το ελεγκτικό - λογιστικό επάγγελμα στην Ελλάδα. Η δέσμευση επιβεβαιώθηκε σε συνάντηση μεταξύ των δύο οργανισμών την Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021.

Ως αποτέλεσμα, το ΣΟΕΛ θα συνεχίσει να προσφέρει τον τίτλο ACA του ICAEW και επαγγελματική υποστήριξη στους επαγγελματίες λογιστικής στην Ελλάδα μέσω του Διαπιστευμένου Προγράμματος Μελών των φορέων (Accredited Membership Programme), παράλληλα με τη δυνατότητα να είναι μέλη και να έχουν την υποστήριξη του ΣΟΕΛ.

Το Πρόγραμμα παρέχει επιχειρηματικές δεξιότητες, τεχνικές γνώσεις και επαγγελματική δεοντολογία σε σπουδαστές λογιστικής και ελέγχου στην Ελλάδα, καθώς η χώρα ανοικοδομεί την οικονομία της μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Ο Michael Izza, Διευθύνων Σύμβουλος του ICAEW, δήλωσε: «Χαίρομαι που ανανεώνουμε τη συνεργασία μας με το ΣΟΕΛ για να επιτρέψουμε στα ταλαντούχα άτομα από όλα τα υπόβαθρα στην Ελλάδα να επωφεληθούν από την εκπαίδευση ACA και την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους του ΣΟΕΛ. Οι επαγγελματικές δεξιότητες των σπουδαστών μας θα υποστηρίξουν την εφαρμογή επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Αυτό θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ανοικοδομηθεί από την πανδημία και θα δείξει τον σημαντικό ρόλο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στη δημιουργία ισχυρών οικονομιών».

Ο Πρόεδρος του ΣΟΕΛ, Χαρίλαος Αλαμάνος, δήλωσε: «Χαιρόμαστε για τη συνέχιση της συνεργασίας και τη διεύρυνση του αντικειμένου της και πιστεύουμε ότι τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο η διεύρυνση αυτή θα είναι επωφελής για τα δύο Ινστιτούτα άλλα και για τους Ορκωτούς και Ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές».