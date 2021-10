Δεύτερη συνεχή χρονιά most digitalized η Μασούτης

Καινοτομία και ψηφιοποίηση είναι οι δύο λέξεις που ήδη καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές εξελίξεις τόσο σε εταιρικό όσο και σε κρατικό και διακρατικό επίπεδο. Αυτό ακριβώς γίνεται πλήρως κατανοητό και από την έμφαση που δίνει στην ψηφιοποίηση ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το υπερόπλο που επιστράτευσε η Κομισιόν για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας.

Ακριβώς αυτή η κατάταξη προτεραιοτήτων επαυξάνει τη σημασία των εταιρικών επενδύσεων στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης και της πληροφορικής. Υπ’ αυτήν την έννοια έχει ιδιαίτερη σημασία η ανακήρυξη της Μασούτης, από τα BITE Awards 2021, ως της «πιο ψηφιακής εταιρείας της χρονιάς» - Digitalized Company of the Year για το τρέχον έτος.

Η διάκριση αυτή συνοδεύεται από τέσσερα ακόμη χρυσά βραβεία για το Τμήμα Πληροφορικής της εταιρείας:

● Στην κατηγορία Business Intelligence & Analytics για το έργο «Masoutis Analytics».

● Στην κατηγορία Ηλεκτρονικό Εμπόριο για το έργο «Masoutis - Eshop».

● Στην κατηγορία Λιανεμπόριο για το έργο «Smart Retail: from Digitized Market Research to Location Analytics».

● Στην κατηγορία ERP Συστήματα για το έργο «ERP New Generations for Masoutis».

Η θεσμική αυτή αναγνώριση των προσπαθειών της Μασούτης και η κατάταξη και εδραίωσή της στην κορυφή του ψηφιακού μετασχηματισμού ήταν ο καρπός της άμεσης ανταπόκρισης της εταιρείας στις δυσχέρειες, τις νέες συνθήκες και τις νέες καταναλωτικές ανάγκες που προέκυψαν στη διάρκεια της πανδημίας. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι ο θεσμός IMPACT BITE Awards αξιολογεί εταιρείες όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο του λιανεμπορίου.

Παρότι, όμως, το τεχνολογικό άλμα φαίνεται εκ πρώτης όψεως ως «τέκνο της ανάγκης», επί της ουσίας αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεχούς και επίμονης προσπάθειας και των επενδύσεων της εταιρείας σε καινοτόμες και ψηφιακές λύσεις, οι οποίες την έχουν φέρει να πρωτοπορεί με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Όπως άλλωστε σημειώνει η ίδια η Μασούτης, «η εταιρεία, με εφαλτήριο τη θεσμική αυτή αναγνώριση των προσπαθειών της και την κατάταξη και εδραίωσή της στην κορυφή του ψηφιακού μετασχηματισμού, θα συνεχίσει να πρωτοπορεί και να επενδύει, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της».