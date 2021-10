Πειραιώς: Δράσεις για την κλιματική αλλαγή και τους πληγέντες των πυρκαγιών

Τις δράσεις και ενέργειές της για την κλιματική κρίση και τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του Καλοκαιριού 2021 περιγράφει σε σχετική ενημέρωση η Τράπεζα Πειραιώς.

Α) Ανασύσταση και βιώσιμη ανάπτυξη Αγροδιατροφικού Τομέα.

Η Τράπεζα Πειραιώς προετοιμάζεται με μια σειρά παρεμβάσεων, δράσεων και ενεργειών για την ανάδειξη του μείζονος σημασίας ζητήματος, της κλιματικής κρίσης:

1) Για την Αποτελεσματική Διαχείριση Αρδευτικού Νερού, το πακέτο παρεμβάσεων περιλαμβάνει:

-Υποστήριξη σημαντικών έργων υποδομών για την εξοικονόμηση του νερού που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, ώστε να επιτευχθεί ταχεία υλοποίηση του

-Προγράμματα χρηματοδότησης υγιών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων για την υλοποίηση επενδύσεων αυτοπαραγωγής ενέργειας

-Νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης αγροτών, με προσφορά μειωμένου επιτοκίου κατά 30% έως 30.6.2022, για την εγκατάσταση ή επισκευή σύγχρονων συστημάτων άρδευσης και εξοικονόμησης νερού

2) Για την Ανάπτυξη της Ενεργητικής Προστασίας Καλλιεργειών, το πακέτο παρεμβάσεων περιλαμβάνει:

-Προγράμματα χρηματοδότησης της επιχορήγησης των δικαιούχων του μέτρου 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με προσφορά μειωμένου επιτοκίου κατά 30% έως 30.6.2022, για την υλοποίηση των επενδυτικών έργων που εστιάζουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων φυσικών φαινομένων.

3) Για την Αξιοποίηση Ευφυούς Γεωργίας, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει:

-5.000 δωρεάν εξάμηνες συνδρομές της εφαρμογής ευφυούς γεωργίας GaiaSense από τη Neuropublic σε αγρότες.

4) Συμμετοχή της Τράπεζας ως μελετητικό μέλος στο έργο της εκπόνησης Μελέτης για την Αγροδιατροφή στο πλαίσιο των δράσεων της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου- το οποίο είναι ανάδοχος και χορηγός του έργου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

5) Χρηματοδότηση μελέτης σχετικά με τους νέους κινδύνους που προκαλεί η κλιματική κρίση στη γεωργία.

6) Συμμετοχή της Τράπεζας ως χορηγός και συνδιοργανωτής στη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου “Climate Change: The Future of the Agrifood Sector”, το οποίο διοργανώνεται από τον Οργανισμό «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

7) Χρηματοδότηση και δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο, με θέματα ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή και τη γεωργία που θα επιδιώκουν, μεταξύ άλλων και την:

-Εκπαίδευση αγροτών για δράσεις πρόληψης και άμβλυνσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

-Εκπαίδευση πληθυσμού αγροτικών περιοχών για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών

-Ανάδειξη πρωτότυπων κλιματικών δράσεων

8) Σχεδιασμός εκπαιδευτικού οδηγού διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής και της εκμετάλλευσης μετά από φυσική καταστροφή

Β)Ειδικά για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται δίπλα τους μέσα από εξειδικευμένες ενέργειες υποστήριξης και προετοιμασίας τους για την επόμενη μέρα. Ενέργειες, που σχετίζονται με:

1) Για την Ανασύσταση των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, το πλάνο παρεμβάσεων περιλαμβάνει προγράμματα χρηματοδότησης με προσφορά μειωμένου επιτοκίου κατά 30% και προτεραιοποίηση αιτημάτων έως 30.6.2022:

-για την αγορά φυτικού & ζωικού κεφαλαίου και την αγορά κυψελών

-για την αγορά ζωοτροφών,

-για την αγορά γεωργικού εξοπλισμού, σταβλικών εγκαταστάσεων, κ.λπ.

2) Για την υποστήριξη των πληγέντων παραγωγών που είναι ενταγμένοι στη Συμβολαιακή Γεωργία & Κτηνοτροφία, η ενίσχυση που παρέχεται περιλαμβάνει:

-Παράταση χρονικού διαστήματος χρήσης καρτών παραγωγών και για περίοδο κατ’ ανώτατο μέχρι 3 μήνες από την λήξη του ορίου

-Εξέταση αύξησης ορίου κάρτας παραγωγών με σκοπό την κάλυψη έκτακτων καλλιεργητικών αναγκών

-Τμηματική αποπληρωμή ενήμερων οφειλών υφιστάμενων καρτών Συμβολαιακής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, σε περίοδο έως 12 μήνες από τη λήξη των ορίων τους, λόγω αδυναμίας παράδοσης προϊόντος στις συμβληθείσες επιχειρήσεις εξαιτίας των καταστροφών.

3) Για την υποστήριξη του έργου των Αγροτικών και των Δασικών Συνεταιρισμών, το πλάνο παρεμβάσεων περιλαμβάνει:

-Χρηματοδοτική υποστήριξη υγιών Δασικών Συνεταιρισμών με προνομιακούς όρους για τη διευκόλυνση των εργασιών αποκατάστασης καμένων (όπως αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, συλλογή καμένων υλικών δασών, κ.λπ.) και για την ταχεία υλοποίηση έργων αναδάσωσης.

-Χρηματοδοτική και συμβουλευτική υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων, με υψηλό επίπεδο εκπομπών για την κατάρτιση και, όπου ενδείκνυται, για την ενίσχυση υφιστάμενων σχεδίων μετάβασης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, έως το 2022-2023.

-Συνεργασία με Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και άλλα συνεργατικά σχήματα του πρωτογενούς τομέα για τη χρηματοδότηση έργων – δικών τους και μελών τους – που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, ώστε να διατηρηθεί ο αγροτικός παραγωγικός πληθυσμός σε κλιματικά ευαίσθητες περιοχές. Προτεραιότητα θα δοθεί σε συνεταιρισμούς και μέλη τους στις πληγείσες περιοχές.