ΤΑΙΠΕΔ: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση επιπλέον 16% της ΟΛΠ στην Cosco

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, η χρηματιστηριακή μεταβίβαση του ποσοστού 16% των μετοχών της ΟΛΠ

Α.Ε. στην COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited από το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής ήρθε σε συνέχεια της τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της OΛΠ Α.Ε. και της κύρωσής της από τη Βουλή. Αντίστοιχα, το ΤΑΙΠΕΔ και η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited υπέγραψαν την τροποποιημένη Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) και την Συμφωνία Μετόχων (ΣΜ).

Η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited κατέβαλλε στο ΤΑΙΠΕΔ το τίμημα των 88 εκατ. ευρώ για το 16% των μετοχών της OΛΠ Α.Ε., πλέον δεδουλευμένων τόκων 11,87 εκατ. ευρώ, καθώς και εγγυητική επιστολή ύψους 29 εκατ. ευρώ, σημειώνεται.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφων του Δημοσίου που κατέχει η εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. στην ΟΛΠ Α.Ε. κατήλθε από 23,1378% σε 7,1378%.

Η ανακοίνωση του ΟΛΠ

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (περαιτέρω, «ΟΛΠ Α.Ε.»), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει τη γνωστοποίηση που έλαβε από τον μέτοχό της COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited, ως εξής:

- Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited.

- Επωνυμία του μετόχου: COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited.

Ως αποτέλεσμα εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που έλαβε χώρα στις 06/10/2021, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited στην ΟΛΠ Α.Ε. ανήλθε από 51% σε 67%.

Με την ως άνω εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited απέκτησε από το ΤΑΙΠΕΔ ένα επιπλέον 16% των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε.

Η παραπάνω συναλλαγή έλαβε χώρα δυνάμει της Τροποποιημένης Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε. μεταξύ της COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited ως Αγοραστή και του ΤΑΙΠΕΔ ως Πωλητή, σε συνέχεια κύρωσης της Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε. (Νόμος 4838/2021, ΦΕΚ 180Α/01.10.2021).

Η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited ελέγχεται κατά 100% από την China Shipping Group Co. Ltd, η οποία ελέγχεται κατά 100% από τη China COSCO Shipping Corporation Limited. Ως συνέπεια της συναλλαγής, η China COSCO Shipping Corporation Limited ελέγχει έμμεσα το 67% των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΠ Α.Ε.