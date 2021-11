Δώρο ένα ανακυκλωμένο iPhone 8 με κάθε νέα σύνδεση Wind One

Η Wind ενθαρρύνει την κυκλική οικονομία μέσα από τη συνεργασία με την TCCM και την δράση «GIVE ME A SECOND CHANCE» που δίνει δώρο με κάθε νέα σύνδεση WIND ONE μια ανακυκλωμένη/ανακατασκευασμένη συσκευή iPhone 8 64GB.

Οπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα WIND ONE προσφέρουν καινοτόμες λύσεις στους καταναλωτές, καθώς συνδυάζουν προνόμια στην εξυπηρέτηση, τη διασκέδαση αλλά και την επικοινωνία. Τόσο το WIND ONE 10GB όσο και το Unlimited, μεταξύ άλλων, προσφέρουν δωρεάν ασύλληπτες ταχύτητες FIBER έως 100 Mbps. Πλέον, με κάθε νέα σύνδεση στα προγράμματα WIND ONE 10GB & UNLIMITED, οι συνδρομητές θα παίρνουν δώρο μια ανακατασκευασμένη/ανακυκλωμένη συσκευή iPhone 8 64GB.

Η δράση «GIVE ME A SECOND CHANCE» αφορά στην ανακατασκευή και διάθεση συσκευών iPhone και είναι σε πλήρη συνέπεια με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Wind «25 στόχοι για το 2025» και τον στόχο να συμβάλλει στην κυκλική οικονομία. Παράλληλα, ενθαρύνει τους καταναλωτές να αποκτήσουν μία συσκευη με τρόπο που να συμβάλλει στη μείωση ρύπων, ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να ενεργούν πιο υπεύθυνα και διασφαλίζει ότι κάθε συσκευή χρησιμοποιείται στο μέγιστο των δυνατοτήτων της για έναν βιώσιμο πλανήτη.

Τα «GIVE ME A SECOND CHANCE» smartphones υπόκεινται σε διπλό έλεγχο σε software και hardware, και δοκιμάζονται εκτενώς (σε περισσότερα από 40 σημεία) πριν διατεθούν προς πώληση, ώστε να είναι εξίσου αξιόπιστα με μία νέα συσκευή. Η ανακατασκευασμένη/ανακυκλωμένη συσκευή iPhone 8 64GB με τη βεβαίωση ποιότητας χρήσης και όντας σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, διατίθεται σε συσκευασία, φτιαγμένη από 100% ανακυκλωμένα υλικά, με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις καθώς και εγγύηση 12 μηνών.

Τα smartphones που επιλέγονται και ανακατασκευάζονται είναι αποκλειστικά αξιολόγησης Α’ (Grade A), που σημαίνει ότι είναι 100% λειτουργικά, έχουν περάσει με επιτυχία όλους τους ελέγχους και είναι σε άριστη κατάσταση, διασφαλίζοντας έτσι την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία που παρέχει μία νέα συσκευή. Oοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν σε ένα κατάστημα Wind, στο 13800 ή στο www.wind.gr για να επιλέξουν το WIND ONE πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες τους και να πάρουν δώρο το refurbished iPhone 8.

