Πάνω από 100 επιχειρήσεις στο διαδικτυακό event του enter•grow•go

H Eurobank, Επίσημος Υποστηρικτής του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων - Elevate Greece του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και το egg - enter•grow•go, διοργάνωσαν πρόσφατα διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση, για το σύνολο των εταιρειών του Μητρώου, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες και ευκαιρίες σε πεδία καίριας σημασίας, όπως η χρηματοδότηση, η εξωστρέφεια και η επιχειρηματική δικτύωση. Ενδεικτική του μεγάλου ενδιαφέροντος ήταν η συμμετοχή 135 καινοτόμων επιχειρήσεων από δυναμικούς κλάδους όπως ESG, ICT / Fintech, τεχνολογίες στον τομέα της Υγείας και του Τουρισμού.

Τη διαδικτυακή συνάντηση χαιρέτισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Δρ. Χρίστος Δήμας, ενώ το ρόλο της Τράπεζας στη στήριξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας υπογράμμισε ο Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank, κ. Μιχάλης Βλασταράκης. Τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας από την Πολιτεία, για το διάστημα 2021 – 2022, παρουσίασαν ο καθ. Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας και ο κ. Μιχάλης Δρίτσας, Διευθυντής Γραφείου Υφυπουργού κ. Χρίστου Δήμα. Στις δυνατότητες για τη χρηματοδότηση νεοφυών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στις επιχορηγήσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν για εταιρείες του Elevate Greece αλλά και σε χρηματοδοτικές λύσεις που σχεδιάζονται σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), αναφέρθηκε ο κ. Πάνος Θεοδώρου, επικεφαλής του Τομέα Στρατηγικής & Ανάπτυξης Small Business Segment της Eurobank. Επιπλέον, ο κ. Στυλιανός Γώγος, οικονομικός αναλυτής της Eurobank, παρουσίασε τις τάσεις και τις προκλήσεις στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία, ενώ ο κ. Στέφανος Καψάσκης, Senior Advisor, JNP Strategy & Management Consulting PC, περιέγραψε το πλαίσιο σχετικά με τις δυνατότητες επενδύσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

O Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αρμόδιος για την έρευνα και τεχνολογία, Δρ. Χρίστος Δήμας, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Το Elevate Greece αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο της Πολιτείας, που υποστηρίζει το οικοσύστημα καινοτομίας και ειδικότερα τις νεοφυείς επιχειρήσεις, παρέχοντας σημαντικά κίνητρα και πλεονεκτήματα. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να ενώσει ακόμα πιο αποτελεσματικά διαφορετικές πτυχές του οικοσυστήματος όπως είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, οι θερμοκοιτίδες, οι επιταχυντές, οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων κ.ά.. Η παρουσία των Επίσημων Υποστηρικτών στο δίκτυο του Elevate Greece είναι καθοριστική για την ευρύτερη ανάπτυξή του. Η Eurobank από την πρώτη στιγμή εντάχθηκε στους Επίσημους Υποστηρικτές προσφέροντας υπηρεσίες ακόμα και χρηματικά έπαθλα. Με το πρόγραμμα egg - enter•grοw•go, έχει συμβάλλει σημαντικά στην ευρύτερη ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας».

O Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank, κ. Μιχάλης Βλασταράκης, ανέφερε: «Η Eurobank στηρίζει με συνέπεια τις ελληνικές start-up και συμβάλει ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη χώρα. Το egg - enter•grow•go έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει, έμπρακτα, τις επιχειρήσεις του Elevate Greece, μέσω συγκεκριμένων χρηματοδοτικών λύσεων, καθώς επίσης και με δράσεις διασύνδεσης με την ώριμη επιχειρηματικότητα και τα πιο προηγμένα οικοσυστήματα του εξωτερικού, αντίστοιχα.».

Στη στρατηγική του egg - enter•grow•go, τον επιχειρηματικό επιταχυντή που σχεδίασε και υλοποιεί η Τράπεζα από το 2013 σε συνεργασία με το Corallia, αναφέρθηκαν η κα Ρούλα Μπαχταλιά, Διευθύντρια του egg και ο Δρ. Νίκος Βογιατζής, Chief Development & Operations Officer του Corallia, με ειδική μνεία στις δράσεις του egg που αφορούν στην ανάπτυξη του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στις ψηφιακές τεχνολογίες στους τομείς Τουρισμού & Πολιτισμού. Το egg προτίθεται να επιλέξει περισσότερες από 50 (πενήντα) καινοτόμες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προκριθούν απευθείας στην τελική (Γ’) φάση αξιολόγησης, για ένταξή τους στο egg, είτε στην Πλατφόρμα egg Start - Up, είτε στην Πλατφόρμα egg Scale - Up, για την περίοδο 2022 - 2023.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Eurobank βράβευσε με παροχές συνολικής αξίας €50.000, τις νικήτριες εταιρείες του 1ου Διαγωνισμού Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας – Elevate Greece, τον οποίο εισήγαγε και διοργάνωσε το Yπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Οι δέκα νεοφυείς επιχειρήσεις που κέρδισαν τα πρώτα Εθνικά Βραβεία Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece ανακοινώθηκαν σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη την οποία είχε τιμήσει με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης._