Big deal στις ιχθυοκαλλιέργειες

Στον έλεγχο του ισπανικού ομίλου Grupo Profand πέρασε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρείας Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, συμφερόντων της οικογένειας Γερουλάνου, που έβαλε τις βάσεις για τη δημιουργία του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας.

Νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης στέλεχος της ελληνικής εταιρείας επιβεβαίωσε ότι το deal έκλεισε πριν από δύο ημέρες.

Στη νέα εποχή της Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, εκτός από την Grupo Profand που εισήλθε ως στρατηγικός επένδυτης ελέγχοντας πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ελληνικής εταιρείας, το υπόλοιπο ποσοστό ελέγχεται από την κυρία Λάρα Γερουλάνου Μπαραζί, που “έτρεχε” την εταιρεία τις τελευταίες δεκαετίες και η οποία μέσω των τελευταίων μετοχικών αλλαγών αύξησε τη θέση της στην εταιρεία.

Ο όμιλος Grupo Profand, που δραστηριοποιείται στην αλιεία, στα κατεψυγμένα και φρέσκα αλιεύματα, “δίνει την ευκαιρία στην ελληνική εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην παραγωγή “νέων” ειδή, στην ενίσχυση των εξαγωγών της και προς την Αμερική και διάθεση μεταποιημένου προϊόντος”, λέει πηγή της εταιρείας στο Euro2day.gr.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα σχέδια της Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς ήταν να μεγαλώσει η εταιρεία και αυτό το deal παρέχει, όπως λέει, τα εχέγγυα για να γίνει αυτό.

Η Grupo Profand, που έλαβε το βάπτισμα του πυρός στον κλάδο της ιχθυοκάλλιεργειας, διαθέτει στόλο 24 επαγγελματικών σκαφών αλιείας, μια ομάδα 12 εργοστασίων επεξεργασίας, απασχολεί 3.000 εργαζόμενους και διαθέτει τα προϊόντα σε 60 χώρες.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, όπως αυτό συγκροτήθηκε απαρτίζεται από τους κ.κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι, πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο, και μέλη τους κ.κ. Enrique Bernardo García Chillón, Manoel Carrera Folgoso, Moisés Rodríguez Giráldez και Παύλο Γερουλάνο.

Η Λάρα Μπαράζι Γερουλάνου, είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της FEAP (Federation of European Aquaculture Producers) δηλαδή της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας. Επίσης συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια πολλών κλαδικών συνδέσμων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών και της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας. Είναι σύμβουλος του FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) και του IUCN (International Union for the Conservation of Nature) σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών και συμμετέχει συχνά με την ιδιότητα ομιλήτριας ειδικού σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας σε επίσημες διοργανώσεις και φόρα.

Στο παρελθόν εργάστηκε στις τραπεζικές επενδύσεις και εμπορικές συναλλαγές στην Credit Lyonnais Bank στη Νέα Υόρκη. Είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Harvard των Η.Π.Α, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Διεθνές Εμπόριο και τα Οικονομικά, και του πανεπιστημίου Columbia των Η.Π.Α., με πτυχίο στα Οικονομικά. Μιλάει Αραβικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά.

Σε ότι αφορά τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, στη χρήση του 2020 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 32.684.915,79 ευρώ έναντι 32.922.627,16 ευρώ. Τα μικτά κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 7.641.859,15 ευρώ έναντι 9.081.892,92 ευρώ, τα EBITDA στα 2.596.888,58 ευρώ από 3.512.215,97 ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 888.871 ευρώ ένανατι 1,883 εκατ. ευρώ που ήταν στη χρήση του 2019.