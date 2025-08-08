FAO: Σε υψηλό διετίας oι παγκόσμιες τιμές τροφίμων τον Ιούλιο

Η αύξηση στις διεθνείς τιμές κρέατoς και φυτικών ελαίων οδήγησε τον Δείκτη Τιμών Τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) σε νέο ρεκόρ διετίας, ενισχύοντας τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά τροφίμων.

Ειδικότερα, οι παγκόσμιες τιμές βασικών διατροφικών προϊόντων σημείωσαν άνοδο τον Ιούλιο του 2025, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο διεθνής οργανισμός. Συγκεκριμένα ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς για τις τιμές διατροφικών εμπορευμάτων διαμορφώθηκε στις 130,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με τον Ιούνιο.

Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή από τον Φεβρουάριο του 2023, αν και παραμένει 18,8% χαμηλότερη από το ιστορικό ρεκόρ του Μαρτίου 2022, που είχε ακολουθήσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον FAO, οι αυξήσεις στις τιμές κρέατος και φυτικών ελαίων αντιστάθμισαν τις μειώσεις που σημειώθηκαν σε δημητριακά, γαλακτοκομικά και ζάχαρη.

