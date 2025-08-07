#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ανεβαίνουν τα futures του καφέ καθώς... πέφτουν οι εξαγωγές της Βραζιλίας

Αδειάζουν οι αποθήκες στις χώρες-εισαγωγείς. Ανησυχίες για το μέλλον της παγκόσμιας προσφοράς.

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 16:42

Την άνοδο «πήρε» η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης καφέ, ως συνέπεια της μείωσης των εξαγωγών από τη Βραζιλία.

Συγκεκριμένα οι εξαγωγές πράσινου καφέ από τη χώρα της Νότιας Αμερικής υποχώρησαν κατά 20% τον Ιούλιο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της Βραζιλίας.

Εν μέρει το γεγονός αυτό οφείλεται στον φόβο των Βραζιλιάνων αγροτών οι οποίοι αποφεύγουν να πωλήσουν την παραγωγή τους τώρα, με την ελπίδα ότι η αξία της θα έχει αυξηθεί στο μέλλον. Η στάση αυτή αντανακλά την αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην χώρα καθώς οι δασμοί Τραμπ στοχοποιούν πληθώρα βραζιλιάνικων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του καφέ, μεταδίδει το Bloomberg.

Την ίδια στιγμή τα αποθέματα στις χώρες εισαγωγείς μειώνονται συνεχώς εγείροντας ανησυχίες για το μέλλον της προσφοράς του αγαπημένου ροφήματος. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι την Τετάρτη, οι αποθήκες ήταν λιγότερο γεμάτες από όσο έχουν υπάρξει εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

