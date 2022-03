Τα σχέδια της Fourlis για το 2022

Ανάπτυξη πωλήσεων πάνω από τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το 2022 (πάνω από 4% με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις) προβλέπει η διοίκηση του ομίλου Fourlis θεωρώντας ότι οι παράγοντες αβεβαιότητας -γεωπολιτικοί και πληθωριστικοί- θα βαίνουν σε αποκλιμάκωση σταδιακά μετά το α' εξάμηνο.

Ο πόλεμος στη Ουκρανία, τα ενεργειακά κόστη και η διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα εγείρουν αβεβαιότητες αλλά ο Βασίλης Φoυρλής, πρόεδρος του ομίλου, μιλώντας σε αναλυτές χθες το απόγευμα στο πλαίσιο conference call, εξέφρασε την ελπίδα ότι η κρίση θα βαίνει σε εκτόνωση σταδιακά και ο όμιλος θα προχωρήσει με βάση τον σχεδιασμό του.

Μεταξύ άλλων εξήγησε ότι η απόσυρση της ΙΚΕΑ από τη Ρωσία έχει μηδαμινή επίπτωση, καθώς οι παραγωγικές μονάδες της πολυεθνικής εξυπηρετούσαν κατά βάση την τοπική αγορά. Μόνο ένα 2% των πωλήσεων αφορούν τα προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα και είναι προϊόντα που μπορούν να αντικατασταθούν, οπότε αυτή η κρίση πέρα από την επιβάρυνση στην ενέργεια δεν έχει σημαντικό αποτύπωμα για τον όμιλο.

Η ενέργεια είναι ο βασικός παράγοντας κόστους που βαίνει αυξανόμενος. Διαμορφώθηκε σε 4,7% των λειτουργικών εξόδων το 2021. Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν το ενεργειακό κόστος υπολογίζεται σε περίπου 6,5 εκατ. ευρώ και για το 2022 αναμένεται να αυξηθεί στα 10 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα ενοίκια, υπάρχει επίσης επιβάρυνση λόγω του πληθωρισμού, στο βαθμό που δεν υπάρχουν κλειδωμένες συμβάσεις με βάση το τζίρο, ωστόσο η επίπτωση κρίνεται διαχειρίσιμη.

Στα θέματα τιμολόγησης σημειώνεται ότι η ΙΚΕΑ απορρόφησε πέρυσι το ήμισυ από τα επιπλέον κόστη λόγω της διαταραχής στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι τιμές έμειναν σταθερές στα προϊόντα. Το 2022 η επίπτωση στις τιμές είναι πολύ περιορισμένη και οι αυξήσεις κυμαίνονται σε 5-6% -και χωρίς επιβάρυνση των περιθωρίων κέρδους- όταν ο ανταγωνισμός, προχωρά σε διψήφιες αυξήσεις και μάλιστα πάνω από μία φορά, όπως σημείωσε ο Απόστολος Πεταλάς, διευθύνων Σύμβουλος της Fourlis.

Επίσης στον τομέα των αθλητικών ειδών Nike και Adidas και άλλοι κατασκευαστές αύξησαν την προτεινόμενη τιμολόγηση αλλά δεν αυξήθηκε το κόστος για τον όμιλο Fourlis, που ακολουθεί την ίδια πολιτική, χωρίς να επιβαρύνει την κερδοφορία του.

Στις αισιόδοξες προβλέψεις της διοίκησης του ομίλου Fourlis για την αποκλιμάκωση της κρίσης συνηγορούν και τα μηνύματα από τους διεθνείς συνεργάτες του. Επιπλέον, θετικά μηνύματα έρχονται από τις πωλήσεις κατά το α' τρίμηνο, που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και προβλέπεται να προσεγγίσει στις αντίστοιχες επιδόσεις του 2019.

Τα σχέδια για το 2022

Σημειώνεται ότι το 2022 ο όμιλος σχεδιάζει επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ στον τομέα του λιανεμπορίου έχοντας ολοκληρώσει επενδύσεις 52 εκατ. ευρώ το 2021 συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας στο real estate.

Δεν έχει σχέδια για νέα καταστήματα ΙΚΕΑ πέραν των πρόσφατων σε Κρήτη και Πάτρα, καθώς και τα πλάνα για το Ελληνικό. Εστιάζει στην ανακατασκευή μεγάλων καταστημάτων και σχεδιάζει νέα καταστήματα τα επόμενα χρόνια, 2023-2025.

Αναφορικά με την νέα στρατηγική συνεργασία με την Holland & Barrett (Η&Β) ο Βασίλης Φoυρλής, υπενθύμισε ότι το πλάνο περιλαμβάνει ανάπτυξη σε όλες τις χώρες που αναπτύσσει δραστηριότητα σήμερα ο όμιλος, πλην της Κύπρου, όπου υπάρχει ήδη δίκτυο H&B. Η ανάπτυξη θα συνδυάσει δίκτυο φυσικών καταστημάτων και online store. Ο κ. Φoυρλής εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της συνεργασίας με το βρετανικό σήμα διασκεδάζοντας μάλιστα τις εντυπώσεις όταν ρωτήθηκε από τους αναλυτές σχετικά με τον μεγαλομέτοχο της H&B, Mikhail Fridman, που είναι Ρώσος ολιγάρχης που επηρεάζεται από τις κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία.

H εταιρεία, όπως είπε, έχει ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά στον κλάδο της και είναι από τις μεγαλύτερες βρετανικές εταιρείες ενώ έχει αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς πάνω από 4-5 φορές. "Ο Mikhail Fridman είναι ένας μεγάλος μέτοχος. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η εταιρεία δεν έχασε επενδυτές και συνεχίζει κανονικά το αναπτυξιακό της πλάνο μέχρι τώρα", πρόσθεσε.

Το δίκτυο Holland & Barrett

Με βάση το business plan στόχος είναι η ανάπτυξη 100-120 καταστημάτων Holland & Barrett στις τρεις χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία. Τα πρώτα θα ανοίξουν το φθινόπωρο.

Θα πρόκειται για μικρά σημεία πώλησης επιφάνειας περί τα 100-150 τ.μ.. Τα κόστη ανά κατάστημα υπολογίζονται σε 20-40 χιλ. ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει καλά περιθώρια κέρδους ενώ με βάση πρώιμες εκτιμήσεις αναμένονται πωλήσεις 4-5 χιλ. ανά τ.μ. μετά από τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του καταστήματος.

Το δίκτυο ΙΚΕΑ & Intersport

Σε επίπεδο υφιστάμενων σημάτων, το 2021, παρά τις προκλήσεις, τα σήματα του ομίλου Fourlis κέρδισαν μερίδιο αγοράς και ενίσχυσαν το αποτύπωμά τους στο e-commerce. Συνεχίστηκε επίσης η ανάπτυξη νέων μεσαίου τύπου ΙΚΕΑ, καθώς και νέων καταστημάτων Intersport, παράλληλα με την ολοκλήρωση του νέου logistic center, επένδυση 11 εκατ. ευρώ, που θα υποστηρίξει την δραστηριότητα του κλάδου αθλητικών ειδών.

Ειδικότερα, άνοιξαν δύο μικρά ΙΚΕΑ στο The Mall Athens στην Αθήνα (Ελλάδα) και στο Mall of Sofia στη Σόφια (Βουλγαρία), καθώς και 4 νέα καταστήματα αθλητικών ειδών (2 στην Ελλάδα κι από ένα σε Κύπρο και Βουλγαρία), 3 Intersport κι ένα The Athlete's Foot. Στην Τουρκία έκλεισαν άλλα 5 καταστήματα και σήμερα το δίκτυο λειτουργεί με 12 ενώ η δραστηριότητα έχει γυρίσει σε οριακά θετικό EBIT. Συνολικά, οι προβλέψεις για τις πωλήσεις το 2022 είναι αισιόδοξες, καθώς δεν αναμένονται lockdown και η δραστηριότητα επιστρέφει σε συνθήκες κανονικότητας.

Οι επιδόσεις

Τις καλές επιδόσεις του ομίλου το 2021, παρά τους περιορισμούς στο λιανεμπόριο, που στοίχισαν πτώση 23,1% στις πωλήσεις του κλάδου ένδυσης/υπόδυσης στην ελληνική αγορά, ανέλυσε ο κ. Πεταλάς, σημειώνοντας ότι πέρα από την ανάπτυξη 18,7% του κύκλου εργασιών οι online πωλήσεις του ομίλου άγγιξαν τα 78 εκατ. ευρώ από περίπου 60 εκατ. ευρώ το 2020, με αύξηση 29,4%.

O κ. Πεταλάς αναφέρθηκε επίσης μεταξύ άλλων στην αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 1,4 μονάδες σε ετήσια βάση και στην αύξηση του EBIT κατά 4 φορές. Σημείωσε το όφελος από τις αλλαγές στα καταστήματα ΙΚΕΑ, όπως τα project στα Ιωάννινα και τη Λάρισα, που έχουν μειώσει το κόστος στο ήμισυ αλλά και την εξοικονόμηση κόστους από τα μέτρα της κυβέρνησης για ενοίκια και απασχόληση, που ανήλθε σε περίπου 10 εκατ. ευρώ το 2021 και 6 εκατ. ευρώ το 2020.

Όσο για τα περιθώρια κέρδους, μετά την καλή επίδοση στο δ' τρίμηνο του 2021 (43,6% από 39% στο δ' τρίμηνο του 2020) εκτιμάται ότι είναι βιώσιμα υποστηριζόμενα το 2022 και από την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών logistics και τις καλύτερες επιδόσεις σε προϊόντα εκτός αποθέματος, που θα συνεισφέρουν σε πωλήσεις και gross margin.