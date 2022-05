ΤτΕ: Νεότερη ενημέρωση από Ρουμανία για την ασφαλιστική City Insurance

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο της Ρουμανίας (FGA), με ανάρτησή του στον ιστοχώρο του, απευθύνει οδηγίες για τους αιτούντες αποζημίωση κατόπιν της από 20.4.2022 οριστικής απόφασης του δικαστηρίου για την έναρξη της διαδικασίας πτώχευσης της ασφαλιστικής επιχείρησης Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. (CITY), επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οπως αναφέρει, βάσει της απόφασης, η προθεσμία των 90 ημερών για την υποβολή αιτημάτων (στο FGA) για αποζημίωση λήγει στις 20 Ιουλίου 2022. Εάν το δικαίωμα για ασφαλιστική απαίτηση εγερθεί μετά την ημερομηνία της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου (20ή Απριλίου), η προθεσμία των 90 ημερών εκκινεί από την ημερομηνία έγερσής του.











Σχετικός σύνδεσμος:



The bankruptcy of Insurance – Reinsurance City Insurance S.A. company, final through Court decision. The deadline for submission of payment requests to the Policyholders Guarantee Fund, 20th of July 2022. – www.fgaromania.ro