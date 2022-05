Η ManpowerGroup Ελλάδας υποστηρικτής του διαγωνισμού «JA Start Up 2022»

H ManpowerGroup Ελλάδος ενθαρρύνει τη νεανική επιχειρηματικότητα υποστηρίζοντας τους φοιτητικούς διαγωνισμούς του σωματείου επιχειρηματικότητας Νέων (Junior Achievement) και συγκεκριμένα του φοιτητικού διαγωνισμού καινοτομίας και επιχειρηματικότητας «JA Start Up» που φέτος διεξάγεται για 8η συνεχή χρονιά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι διαγωνιζόμενοι, οι κριτές - μεταξύ των οποίων και ο κ. Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας - καθώς και οι προσκεκλημένοι του «JA Start Up 2022» θα είναι παρόντες στον εθνικό τελικό ο οποίος θα διεξαχθεί από το Junior Achievement Greece την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 στο «Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ManpowerGroup Greece στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το JA πραγματοποίησε τον περασμένο Απρίλιο ειδικό webinar από τη συνεργάτιδα της εταιρείας, Λίλιαν Τσέρτου, Head της Right Management – Talent Solutions της ManpowerGroup Greece με τίτλο «Start up your career with the Right Skills!». Στόχος του webinar ήταν να φέρει σε επαφή τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, παρέχοντάς τους συμβουλές και προετοιμάζοντάς τους για το επαγγελματικό τους ξεκίνημα.

Με αφορμή τη διοργάνωση του τελικού του προγράμματος «JA Start Up» o κ. Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Greece δήλωσε: «Αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση που και φέτος συνεχίζουμε να παρέχουμε υποστήριξη αλλά και ουσιαστική βοήθεια στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που συμμετέχουν στο πρωτοποριακό αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα/διαγωνισμό του JA Europe που υλοποιείται ταυτόχρονα σε 300 Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή 15.000 φοιτητών. Ως εταιρεία παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υποστηρίζουμε έναν θεσμό που δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες από 18 έως 30 ετών να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα και τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες!».

Οι δέκα ομάδες που συμμετέχουν στον τελικό του προγράμματος «JA Start Up»