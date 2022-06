Πώς οι CFOs βοηθούν τις επιχειρήσεις στις νέες συνθήκες

Το 20ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών (CFO Forum) της KPMG στην Ελλάδα που θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά την Τρίτη 21 Ιουνίου θα αναδείξει πώς οι CFOs σήμερα βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις ταχέως εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών, των επενδυτών, των εργαζομένων, των ανταγωνιστών και του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και το πως καλούνται να διαχειριστούν τις επιπτώσεις του αυξανόμενου πληθωρισμού, των περιορισμών της εφοδιαστικής αλυσίδας, της σφιχτής αγοράς εργασίας, των απαιτήσεων της ESG και της ρυθμιστικής αβεβαιότητας.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση, το συνέδριο θα ξεκινήσει με το χαιρετισμό του Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις του Prof. Arturo Bris - κορυφαίος συγγραφέας και ομιλητής, κατατάσσεται μεταξύ των top 100 most-read finance academics παγκοσμίως - ο οποίος θα μας αποκαλύψει τι επιφυλάσσει το μέλλον για τους CFOs και του William Drakos, Γενικός Διευθυντής της IMPACT, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πέρασμα από το myDATA, το οποίο αποτέλεσε το μεγαλύτερο έργο Μαζικής Ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στην Beyond myDATA εποχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η Maria Semedelas - παγκοσμίως καταξιωμένο τραπεζικό στέλεχος και Board Member με διεθνή καριέρα στις αμερικανικές blue-chip τράπεζες - θα μας παρουσιάσει ποιος είναι ο ρόλος του CFO στην προώθηση αποτελεσματικών προσπαθειών ESG σε ολόκληρο τον οργανισμό, ενώ ο Nikos Dimitriadis, Head of Finance, Global Development Strategy, Sandoz θα μοιραστεί με το κοινό γιατί η σχεδίαση και η υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για οποιονδήποτε οργανισμό.

Πολύ ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η παρουσίαση της Αλεξάνδρα Κονίδα, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece, HSBC Continental Europe η οποία θα μιλήσει για ESG & Capital Markets, καθώς και του Γιώργου Πολίτη, Partner, Tax, KPMG in Greece ο οποίος θα παρουσιάσει τα οφέλη της ψηφιοποίησης των φορολογικών και λογιστικών διαδικασιών. Ο Γιώργος Φλέσσας, Senior Consultant, Ogilvy Greece θα μοιραστεί με το κοινό όλα τα μυστικά στο «χτίσιμο» ενός πετυχημένου personal branding για τον σύγχρονο CFO, ενώ ο Anand Tamboli, Transformation Expert, Futurist, Award-winning author, θα μας παρουσιάσει τα τρία βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι CFOs στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τέλος, ο Νικόλαος Μπαζιώτης, CFO / CIO, Premia Properties θα μιλήσει για τον ρόλο του CFO καθώς και τις προοπτικές, προκλήσεις και ευκαιρίες που γεννιούνται μέσα από τις εξελίξεις.



Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου θα έχει η συζήτηση πάνελ με συμμετέχοντες 3 κορυφαία στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρίες του ενεργειακού κλάδου, ο οποίος ήταν και εξακολουθεί να παραμένει έντονα στο επίκεντρο των διεθνών και τοπικών εξελίξεων. Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ΔΕΗ, ο Ιωάννης Καλαφατάς, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ο Βασίλης Τσάιτας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, ΕΛΠΕ θα συζητήσουν – υπό το συντονισμό του Βασίλη Καμινάρη, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα τις βασικές στρατηγικές τους προτεραιότητες των εταιρειών τους, όπως την ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων τους, τη στροφή σε πιο καθαρές μορφές παραγωγής ενέργειας και τον εταιρικό τους μετασχηματισμό.

Ακόμα μία συζήτηση πάνελ αυτή τη φορά με επίκεντρο το λιανεμπόριο και τα καταναλωτικά προϊόντα με συμμετέχοντες 3 κορυφαία στελέχη εταιρειών των κλάδων αυτών. Ο Σοφοκλής Γιαννακού, Προέδρος ΔΣ και Οικονομικός Διευθυντής, ΑΒ Βασιλόπουλος, η Μαρία Θεοδουλίδου, Group Finance Director Controlling, Planning & Corporate Governance, Όμιλος Εταιρειών Fourlis και ο Βαγγέλης Κοντογιώργης, CFO Greece & Cyprus, Όμιλος Coca-Cola HBC A.G. - συζητούν για τα κρίσιμα θέματα που ενδιαφέρουν τους CFOs σε μια εποχή αλλαγών και αναταράξεων. To πάνελ θα συντονίσει ο Νεκτάριος Νώτης, Ιδρυτής – CEO, NOTICE Content and Services.

Δύο πολύ δυναμικά fireside chats θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Η Σοφία Ανυφαντάκη, Director, Audit, KPMG στην Ελλάδα θα συνομιλήσει με τον Frank Roseen, Executive Director Capital Markets and Member of the Board of Aroundtown S.A. για τις εξελίξεις και προσκλήσεις στην αγορά ακινήτων, ενώ η Talita Ferreira, Professional Speaker, Non-Executive Director, Tandem Bank θα απαντήσει σε καίριες ερωτήσεις όπως «Ποια στοιχεία συνθέτουν έναν CFO ηγέτη; Ποιες είναι οι δύο ηγετικές υπερδυνάμεις που οι οικονομικοί διευθυντές πρέπει να έχουν σήμερα; Πώς πραγματοποιείται επιτυχημένα ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού κουλτούρας και ποιος ο ρόλος του CFO σε αυτό;» και πολλά άλλα.

Το Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών αποτελεί μία καταξιωμένη και τη μακροβιότερη επιχειρηματική εκδήλωση για τον στρατηγικό ρόλο του CFO στην Ελλάδα και γι’ αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για την κοινότητα με περισσότερους από 250 Οικονομικούς Διευθυντές και υψηλόβαθμα στελέχη οικονομικής διοίκησης να δίνουν το ετήσιο ραντεβού τους στο συνέδριο αυτό.