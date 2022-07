Δ. Γερογιάννης (Aegean): Η καλοκαιρινή περίοδος έντονη δυναμική στις προκρατήσεις

Στην ισχυρή δυναμική που καταγράφουν οι προκρατήσεις τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν, καθώς και στις προκλήσεις στις οποίες καλείται να αντεπεξέλθει ο αεροπορικός κλάδος εστίασε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Γερογιάνης, διευθύνων σύμβουλος της Aegean στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Aviation-Event, το οποίο διοργανώθηκε στην Αθήνα, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, τον Δήμο της Αθήνας και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).

Ο CEO της Αegean τόνισε ότι η θερινή σεζόν παρουσιάζει μια ιδιαίτερα έντονη δυναμική ως προς τις προκρατήσεις, με αυξημένους συντελεστές πληρότητας που πλησιάζουν τα προ πανδημίας επίπεδα, ενδεικτικό της έντονης και απότομης αύξησης της ζήτησης. Επεσήμανε, δε, πως στόχος της Αegean είναι αφενός η προσφορά νέων υπηρεσιών και περισσότερων επιλογών για τους επιβάτες και αφετέρου η επίτευξη της πρώτης κερδοφόρας χρονιάς από την έναρξη της πανδημίας. «Δίχως αμφιβολία, σε ένα περιβάλλον με υψηλή αβεβαιότητα και υψηλό κόστος καυσίμων λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα παραμένουν βασικές προτεραιότητες», τόνισε ο Δ. Γερογιάννης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Aegean μετέφερε περισσότερους από 1 εκατομμύριο επιβάτες τον περασμένο Μάιο, στην αρχή δηλαδή της φετινής θερινής περιόδου, ενώ, με βάση το Eurocontrol, η Ελλάδα έχει ήδη υπερβεί τον αριθμό των πτήσεων του 2019.

Ο Δ. Γερογιάννης αναφέρθηκε στους τρεις παράγοντες που οδήγησαν στη ριζική αλλαγή και στην αναβάθμιση του αεροπορικού κλάδου στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Οπως τόνισε, ακολουθώντας χρονολογική σειρά, ο πρώτος παράγοντας είναι η Αegean και η ανάπτυξή της, ο δεύτερος είναι η έναρξη λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών το 2001 και ο τρίτος σχετίζεται με την ανάληψη της λειτουργίας των 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων από τη Fraport το 2018.

«Φυσικά το success story του ελληνικού αεροπορικού κλάδου, τα τελευταία 20 χρόνια συμβαδίζει με το success story του ελληνικού τουρισμού και την ισχυροποίηση του brand name της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει αναδειχτεί -ακόμη και μέσα στην κρίση- σε ισχυρό brand name παγκοσμίως και όλοι στον αεροπορικό κλάδο έχουμε συμβάλει σε αυτό, αλλά και έχουμε βοηθηθεί από αυτό εξίσου», επεσήμανε ο CEO της Αegean, υπογραμμίζοντας πως καθήκον και πρόκληση ειδικά για τη φετινή χρονιά -αλλά και για τις επόμενες- είναι πλέον κάθε μέλος του οικοσυστήματος (αεροπορικές εταιρείες, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, αεροδρόμια και τουριστικός τομέας) να υπερασπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ελληνικό brand name. «Οι δυνατότητες για πολλά περισσότερα είναι εδώ και είναι ακόμα μεγαλύτερες», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο μέλλον του κλάδου υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας, ο Δ. Γερογιάννης τόνισε πως οι αεροπορικές εταιρείες έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, επισημαίνοντας πως για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα απαιτηθούν συντονισμένες και σημαντικές προσπάθειες ολόκληρου του κλάδου (αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, κατασκευαστές).

«Παράλληλα, χρειάζεται έναν συνδυασμό μέγιστης εξάλειψης των εκπομπών από την πηγή τους, μέσω τεχνολογιών αντιστάθμισης ή και δέσμευσης άνθρακα», είπε. Τόνισε, δε, ότι η Aegean, συστηματικά τα τελευταία χρόνια και με συνέπεια, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο πρόγραμμα βιωσιμότητας που εκκινεί από δράσεις ανακύκλωσης, αντικατάστασης των προϊόντων και υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται κατά την πτήση ή στα lounges και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, καλύτερης αξιοποίησης των αεροσκαφών, ελαχιστοποίησης κατανάλωσης νερού και ενέργειας, μείωσης θορύβου κ.λπ. και κορυφώνεται με την αντικατάσταση του στόλου της από τα νέα υπερσύγχρονα αεροσκάφη Α320neo και Α321neo, που μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Όπως είπε ο CEO της Αegean, το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της εταιρείας αποτελεί και τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική δράση της, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη δραστηριότητά της. Σημειώνεται ότι τα νέα αεροσκάφη εξασφαλίζουν 19-23% χαμηλότερο αποτύπωμα CO2 σε σχέση με τα προηγούμενης γενιάς Airbus και έως 50% χαμηλότερο αποτύπωμα CO2 από τα πρώτα και τότε νέα αεροσκάφη της εταιρείας το 1999.