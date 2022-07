Πειραιώς: Πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ στο εξάμηνο

Αύξηση της «πίτας» των εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους σε σχέση με την καθοδήγηση και χαμηλή δημιουργία νέων καθυστερήσεων αναμένεται να εμφανίσει στο α' εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Τράπεζα Πειραιώς.

Την περασμένη Παρασκευή, ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Θ. Γναρδέλλης διενήργησε παρουσίαση της τράπεζας σε αναλυτές, μεταφέροντας ένα θετικό μήνυμα καθώς σημείωσε ότι οι επιδόσεις δεύτερου τριμήνου και συνολικά πρώτου εξαμήνου είναι καλύτερες από τους στόχους που είχαν τεθεί.

Σύμφωνα με αναλυτές, κατά το δεύτερο τρίμηνο υπερδιπλασιάστηκε ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης, σε σχέση με το πρώτο. Η «πίτα» των εξυπηρετούμενων δανείων της Πειραιώς διευρύνθηκε κατά 700 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των καθαρών χορηγήσεων και δευτερευόντως της επαναταξινόμησης σε ενήμερα ρυθμισμένων δανείων. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο, τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 300 εκατ. ευρώ (200 εκατ. πιστωτική επέκταση, 100 εκατ. από «αποθεραπεία» ρυθμισμένων δανείων).

Έτσι, η πιστωτική επέκταση στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης ανήλθε σε 1 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για το σύνολο του έτους 1,2 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους εξελίχθηκαν καλύτερα του αναμενομένου, τόσο σε όγκο όσο και σε περιθώρια κέρδους, χωρίς να αναφερθούν αναλυτικά στοιχεία. Η διοίκηση της Πειραιώς εμφανίστηκε αισιόδοξη για τη συνέχεια, σημειώνοντας ότι οι εκταμιεύσεις των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα επόμενα τρίμηνα, μαζί με την αύξηση των επιτοκίων και την επανατιμολόγηση του υπολοίπου χορηγήσεων, θα διατηρήσουν τη δυναμική αύξησης των καθαρών εσόδων και διεύρυνσης του καθαρού περιθωρίου κέρδους.

Όσον αφορά στον προβληματισμό που υπάρχει εντός ΕΚΤ για επιβολή «πέναλτι» στις τράπεζες που επανακαταθέτουν στην ΕΚΤ «φθηνή» ρευστότητα, που εξασφάλισαν σε ορίζοντα 3ετίας μέσω TLTRO IIΙ, η Πειραιώς διευκρίνισε ότι δεν θα αντιμετωπίσει σχετικό θέμα. Η ρευστότητα που έχει αντλήσει μέσω του TLTRO χρηματοδότησε και χρηματοδοτεί χορηγήσεις και κατατίθεται στην ΕΚΤ.

Η παραγωγή εσόδων από προμήθειες παρέμεινε ισχυρή (σ.σ. άνω των 100 εκατ. ευρώ) για άλλο ένα τρίμηνο, χάρη στην αύξηση των χορηγήσεων, στην υψηλή καταναλωτική δαπάνη και στην αύξηση των εσόδων από ενοίκια.

Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα σε σχέση με το guidance

Χαμηλότερα του αναμενομένου εξελίχθηκαν, σύμφωνα με αναλυτές, και τα λειτουργικά έξοδα κατά το δεύτερο τρίμηνο καθώς το business plan είχε ενσωματώσει χειρότερες προβλέψεις για την ένταση των πληθωριστικών πιέσεων. Οι παραπάνω παράμετροι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η προ προβλέψεων κερδοφορία θα διαμορφωθεί στο πάνω εύρος των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Όσον αφορά στην εξέλιξη των καθυστερήσεων και στο κόστος πιστωτικού κινδύνου, η διοίκηση της Πειραιώς ανέφερε ότι η δημιουργία νέων καθυστερήσεων παρέμεινε στα χαμηλά επίπεδα του πρώτου τριμήνου. Οι νέες επισφάλειες υπερκαλύπτονται από τις «αποθεραπείες» ρυθμισμένων δανείων.

Με βάση την παραπάνω αναφορά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το NPE ratio διαμορφώθηκε σε επίπεδα πέριξ του 9% και θα μειωθεί περαιτέρω με την τιτλοποίηση Sunrise III, για την οποία η Πειραιώς ετοιμάζεται να υποβάλει αίτηση ένταξης στον Ηρακλή.

Σε ερώτηση για τις επιπτώσεις μιας διεθνούς ύφεσης στις επιδόσεις της τράπεζας, το 2023, η διοίκηση επανέλαβε τη μακροοικονομική της πρόβλεψη ότι η εγχώρια οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται το 2023, χάρη στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μόνο μια βαθιά και παρατεταμένη ύφεση στην Ευρώπη, συνοδευόμενη/πυροδοτούμενη από έκτακτες συνθήκες όπως η αδυναμία λειτουργίας παραγωγικών δομών, λόγω διακοπής παροχής φυσικού αερίου, θα μπορούσε να εκτροχιάσει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, σημείωσε ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου.

Γιατί θα μείνει πάνω από 10% ο FLCET I

Ο κ. Γναρδέλης επανέλαβε την εκτίμηση ότι ο Fully Loaded CET 1 θα παραμείνει άνω του 10%, ως αποτέλεσμα της δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου και του «μαξιλαριού» που δημιουργούν η πώληση των POS και οι πρόσφατες συνθετικές τιτλοποιήσεις, ως προς την ανάληψη του κόστους από το τελευταίο… μίλι του προγράμματος εξυγίανσης.

Τέλος, όσον αφορά στο πρόγραμμα εκδόσεων που συνυπολογίζονται στην ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities - MREL), η Πειραιώς ανέφερε ότι παρακολουθεί τις συνθήκες στις αγορές και βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με τον SRB για να δει αν θα προχωρήσει σε κάποια έκδοση κατά τη διάρκεια του εναπομένοντος έτους.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα θα ανακοινώσει αποτελέσματα Β' τριμήνου στις 3 Αυγούστου.