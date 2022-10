Συνάντηση ΣΕΒ με την ιαπωνική επιχειρηματική ομοσπονδία Keidanren

Ο ΣΕΒ συνεχίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης των εξαγωγών, αξιοποιώντας τις ισχυρές θεσμικές διασυνδέσεις του σε σημαντικές διεθνείς αγορές, όπως η Ιαπωνία. Μια αγορά που παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες για τα ελληνικά προϊόντα σε πολλούς κλάδους, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, η εφοδιαστική αλυσίδα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τα φάρμακα. Οι ευκαιρίες αυτές παρουσιάστηκαν στην ημερίδα δικτύωσης μεταξύ ελληνικών και ιαπωνικών επιχειρήσεων που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, με την Ιαπωνική Επιχειρηματική Ομοσπονδία Keidanren, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Enterprise Greece και την υποστήριξη της Εurobank, την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επικεφαλής της αποστολής ήταν οι Πρόεδροι της Επιτροπής για την Ευρώπη του Keidanren, ήτοι ο Αντιπρόεδρος του Keidanren και Εκτελεστικός Πρόεδρος της Hitachi Ltd, κ. Toshiaki Higasihara και ο Ανώτερος Εταιρικός Σύμβουλος της Sumitomo Life Insurance Company, κ. Yoshio Satο. Η αποστολή περιλάμβανε υψηλόβαθμα στελέχη από τις επιχειρήσεις: Hitachi Ltd., Ana Holdings Inc., Sumitomo Deutschland GmbH, Sumitomo Life Insurance Company, Japan Airlines Co., Nomura Holdings Inc., Mitsubishi Electric Europe B.V.

Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης δήλωσε:

«Η εκδήλωση αυτή στοχεύει στην προώθηση των διμερών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών μας κοινοτήτων. Η Ιαπωνία έχει συμβολικό ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, παρόλο που βρίσκεται στην 11η θέση σε μέγεθος πληθυσμού και ηγέτης σε πολλές προηγμένες τεχνολογίες. Αναγνωρίζουμε ότι το διμερές εμπόριο κινείται ιδιαίτερα χαμηλά, αλλά αυτό δεν αποκλείει το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες και προοπτικές για πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας».

Χαιρετισμό, επίσης, απεύθυναν ο Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστας Φραγκογιάννης και ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κ. Nakayama Yasunori. Παρουσίαση για τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο στην Ιαπωνία, όσο και στην Ελλάδα, αλλά και τους τομείς στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί συνεργασία, πραγματοποίησαν η Enterprise Greece (κ. Ηλίας Ηλιάδης) και το Keidanren (κ. Akira Shimizu).

Σημειώνεται ότι η Ιαπωνία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και ηγέτιδα στην προηγμένη τεχνολογία και την Ε&Α. Αποτελεί μια αγορά με υψηλή αγοραστική δύναμη και εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης. Όσον αφορά το διμερές εμπόριο, το 2021 οι εξαγωγές παρουσίασαν πτώση περίπου 30% ανερχόμενες σε €248 εκ. από €355 εκ. σε σχέση με το 2020, ενώ οι εισαγωγές από την Ιαπωνία ανήλθαν σε €168 εκ. σημειώνοντας άνοδο 15,7%, με αποτέλεσμα τη μείωση του εμπορικού πλεονάσματος υπέρ της χώρας μας σε περίπου €80 εκ. (από € 210 εκ. το 2020). Ο όγκος διμερούς εμπορίου, το 2021, σημείωσε μείωση (17%) σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε σε €416 εκ. Τα κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα για το 2021 ήταν τα φάρμακα, τα καπνά, το βαμβάκι, οι καρποί και τα φρούτα, τα ελάσματα/ταινίες από αργίλιο, τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από αργίλιο και το ελαιόλαδο.

Αντίστοιχα, τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα από την Ιαπωνία, ήταν τα επιβατικά οχήματα, μέρη για εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, μοτοσυκλέτες και ποδήλατα, κινητήρες εσωτερικής καύσης, αυτοκίνητα, φορτηγά οχήματα επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.sev.org.gr/ekdiloseis/greek-japanese-business-meeting/