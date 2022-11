Day Group: Νέα μεγάλα projects αειφόρου ανάπτυξης σε ξενοδοχεία, βίλες & γραφεία

Η Day Group επενδύει σε ένα σύγχρονο, καινοτόμο, πράσινο και ποιοτικό αστικό τοπίο στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Χρησιμοποιεί όλα εκείνα τα σύγχρονα εργαλεία της επιστήμης και της τεχνολογίας διασφαλίζοντας τα αρτιότερα πρότυπα περιβαλλοντολογικής κάλυψης για τα κτίρια που αναπτύσσει, υλοποιώντας ακίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τη στρατηγική βιωσιμότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων και οικιστικών συγκροτημάτων.

H Day Group δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέχρι στιγμής -κατά κύριο λόγο- σε High End οικιστικά projects στα Νότια Προάστια. Αναπτύσει βιοκλιματικά κτίρια, τα οποία θα είναι πιστοποιημένα από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Συγκεκριμένα έχουν παραδοθεί από τον περασμένο Φεβρουάριο οι κατοικίες του "THE FIRST" στη Γλυφάδα, ενώ ο όμιλος αναπτύσσει αυτή την περίοδο στη Βούλα το "ONE SOUTH", το οποίο και θα είναι το πρώτο στην Ελλάδα βιοκλιματικά πιστοποιημένο οικιστικό συγκρότημα που θα λάβει την πιστοποίηση LEED σε επίπεδο Gold. Επίσης δρομολογείται η ανάπτυξη του "1KIPROU RESIDENCE" στην ίδια περιοχή.

ΝΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ PROJECTS

Ο όμιλος ετοιμάζει νέες επενδύσεις σε τουριστικά ακίνητα, εκτιμώμενης αξίας έως και 65 εκατ. ευρώ, στον Αργοσαρωνικό και την Κέρκυρα. Οι επενδύσεις αυτές θα περιλαμβάνουν ένα μείγμα καινούργιων αναπτύξεων (greenfield) καθώς και την ανακαίνιση υφιστάμενων μονάδων (brownfield). Όλα τα ακίνητα της Day Group που θα ενταχθούν σε αυτό το νέο τουριστικό χαρτοφυλάκιο, θα λάβουν την πιστοποίηση LEED σε επίπεδα Gold και Platinum.

Στόχος του Ομίλου είναι να αναπτυχθούν στο χαρτοφυλάκιό της, ξενοδοχεία, πολυτελείς βίλες, εξοχικές κατοικίες και bungalows. Συγκεκριμένα, η Day Group αναμένεται να έχει κατασκευάσει έως και το καλοκαίρι του 2026 με αυτόν τον τρόπο ξενοδοχεία 400 κλινών και 70 πολυτελείς κατοικίες, ενώ η λειτουργία τους θα αναλάβει στη συνέχεια hotel operator.

Η επιφάνεια των παραπάνω κατοικιών θα κυμαίνεται μεταξύ 120 και 300 τ.μ. με την τιμή αξίας ανά τ.μ να διαμορφώνεται στα 10.000 ευρώ. Επίσης, όλα τα τουριστικά ακίνητα θα είναι πολυτελή, απομονωμένα (secluded), ενώ σε κάθε μία από τις δύο παραπάνω τουριστικές επενδύσεις θα υπάρχουν αποκλειστικές μαρίνες και ελικοδρόμια.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ

Η Day Group έχοντας ήδη εμπειρία στο χώρο των High End Luxury οικιστικών, πιστοποιημένα κατά LEED, προχωρά σε νέες πράσινες αναπτύξεις στον Πειραιά και τη Γλυφάδα συνολικής αξίας 30 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τα οικιστικά η Day Group δρομολογεί την ανάπτυξη 50 διαμερισμάτων στη Γλυφάδα σε τέσσερα ιδιόκτητα οικόπεδα. Το σύνολο των κατοικιών θα χαρακτηρίζονται από μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλή αισθητική, μινιμαλισμό, πολυτέλεια, καινοτομία και αυστηρή εφαρμογή αρχών αειφόρου ανάπτυξης ενώ το καθένα θα έχει και τη δική του ιδιόκτητη πισίνα στο μπαλκόνι. Το εμβαδόν τους θα είναι από 120 έως και 350 τ.μ., ενώ η αξία τους ανά τ.μ. διαμορφώνεται από τις 7.000 έως και τις 12.000 ευρώ. Πρόκειται για κατοικίες, που θα έχουν την πιστοποίηση LEED και θα σχεδιαστούν από την ISV Architects, η οποία ήδη έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των πολυτελών βιλών στο Ελληνικό. Επιπλέον, η εταιρεία δρομολογεί την ανάπτυξη 20 αντίστοιχων κατοικιών στον Πειραιά.

Η Day Group ακολουθώντας τις τάσεις του real estate στην Ελλάδα, στοχεύει να εισέλθει και στην αγορά της ανάπτυξης πράσινων γραφείων και καταστημάτων. Για αυτό το λόγο ήδη βρίσκεται σε αναζήτηση οικοπέδων και υφιστάμενων ακινήτων στο Ψυχικό και τον Παράδεισο Αμαρουσίου, το Κέντρο της Αθήνας, καθώς και τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργήσει τρία εξαώροφα κτίρια με χώρους γραφείων στους ορόφους και καταστήματα στο ισόγειο. Τα κτίρια αυτά θα είναι πιστοποιημένα σε επίπεδο LEED Platinum, με το συνολικό ύψος της επένδυσης να εκτιμάται στα 40 εκατ. ευρώ. Η έκταση κάθε κτιρίου θα είναι περίπου 5000 τ.μ, και το εμβαδόν του κάθε ορόφου θα είναι 800 τ.μ.