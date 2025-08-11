ΕΤΑΔ: Νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων μετά το «χαμένο ΕΣΠΑ»

Τρόπους αξιοποίησης εμβληματικών ακινήτων της δικαιοδοσίας της, όπως το Αχίλλειο, το Σπήλαιο Διρού ή το Κυβερνείο στη Θεσσαλονίκη επεξεργάζεται η διοίκηση της ΕΤΑΔ, αναζητώντας παράλληλα εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης για τις αναπλάσεις και την επανάχρηση τους.

Η νέα διοίκηση του φορέα με επικεφαλής την κα Η. Χατζηγεωργίου πέρα από το μετασχηματισμό του οργανισμού, τη χαρτογράφηση της δημόσιας περιουσίας, τη μίσθωση και παραχώρηση εμπορικού ενδιαφέροντος ακινήτων και την ενεργή διαχείριση ενεργών ακινήτων και επιχειρηματικών μονάδων, έθεσε ως στόχο την ωρίμαση σημαντικών assets, που έχασαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν πόρους από το ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ολιγωρία της προηγούμενης διοίκησης της ΕΤΑΔ να ωριμάσει συγκεκριμένα assets και να αξιοποιήσει βεβαιωμένους πόρους, οδήγησε στην απένταξη των έργων αξιοποίησης δημιουργώντας μια επιπλέον πρόκληση για τη διοίκηση της θυγατρικής του Υπερταμείου.

Κατά την τελευταία διετία ωστόσο η ΕΤΑΔ αναζήτησε νέα μοντέλα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της ομόσταβλής μονάδας του PPF, προκειμένου να καταστήσει έργα ως στρατηγικής σημασίας επενδύσεις, συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς του ευρύτερου δημοσίου και προτίθεται να επενδύσει ίδια κεφάλαια σε συγκεκριμένα projects.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα, πέρα από μικρής κλίμακας παρεμβάσεις το έργο είναι ημιτελές, ωστόσο το έργο εντάχθηκε στο τέλος του 2024 στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, μετά την κοινή προσπάθεια ΕΤΑΔ και PPF.

Σε αυτή τη φάση γίνεται η επικαιροποίηση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης του μη εκτελεσθέντος τμήματος της αρχικής εργολαβίας με σκοπό την επαναδημοπράτησή της, συμπεριλαμβανόμενων και των υποέργων του ΥΠΠΟ. Η χρηματοδότηση της νέας εργολαβίας θα είναι από ίδια κεφάλαια της ΕΤΑΔ και με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ιονίων για τα έργα του ΥΠΠΟ.

Επίσης η αποκατάσταση του Σπηλαίου Διρού, έχοντας αντίστοιχη «τύχη» απένταξης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και με ημιτελείς εργολαβίες (πέρα από εκείνες που εκτελούνται από το υπ. Πολιτισμού) εντάχθηκε επίσης στο πρόγραμμα συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας στο τέλος του 2024.

ΕΤΑΔ και PPF επικαιροποίησαν μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης του μη εκτελεσθέντος τμήματος της εργολαβίας και στις 30 Ιουνίου 2025 προκηρύχθηκε αισίως ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 3 Σεπτεμβρίου 2025. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 11 εκατ. ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΤΑΔ.

Μια από τις πλέον συζητημένες αξιοποιήσεις αφορά στο «Παλατάκι» στη Θεσσαλονίκη. Μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας το 2024 μεταξύ Βουλής των Ελλήνων, Υπερταμείου και ΕΤΑΔ, προχώρησαν μελέτες 1,2 εκατ. ευρώ με πόρους της ΕΤΑΔ.

Έτσι στις 30 Ιουλίου 2025 βγήκε στον «αέρα» ο σχετικός διαγωνισμός που αφορά στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών και των εγκρίσεων – αδειοδοτήσεων, που θα επιτρέψουν την πλήρη ωρίμαση και δημοπράτηση του κατασκευαστικού έργου.

Σε αυτό το στάδιο και σε συνεργασία με τους μελετητές που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία θα αποσαφηνιστεί πλήρως η στρατηγική επανάχρησης του κτιρίου και να επιλεγούν οι τελικές χρήσεις ανά χώρο. Ο καθαρός χρόνος υλοποίησης των μελετών ορίζεται σε 12 μήνες.

Τέλος, για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα και το έργο του οικοτουριστικού πάρκου Φαναρίου Ροδόπης η ΕΤΑΔ είναι σε διαδικασία επικαιροποίησης των μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών κτλ.) και των τευχών δημοπράτησης του μη εκτελεσθέντος τμήματος των έργων.