Prodea: Στα 500 εκατ. το τίμημα των ακινήτων που πουλά στην Aktor

Ολοκληρώνεται η μεταφορά ακινήτων από την Prodea Investements προς την 100% θυγατρική της εταιρεία ΜΙΛΟΡΑ ΑΕ, η οποία αποτελεί το SPV, το οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί στον όμιλο Aktor, με βάση το προσύμφωνο που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου 2024.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική κατάσταση 2024 της ΜΙΛΟΡΑ ΑΕ, είχε έως το τέλος της περασμένης χρήσης στην ιδιοκτησία της μόνον ένα εμπορικό ακίνητο (στην Καλλιθέα Αττικής συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τ.μ. εύλογης αξίας 1.877.000 ευρώ, πλήρως μισθωμένο).

Μέσα στο καλοκαίρι ωστόσο υλοποιήθηκαν σειρά κινήσεων ώστε να δημιουργηθεί η απαιτούμενη κρίσιμη μάζα μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ακινήτων. Έτσι, η ΜΙΛΟΡΑ στις 30.06.2025 απέκτησε 30 ακίνητα από τη μητρική της Prodea Investments έναντι τιμήματος 323,454 εκατ. ευρώ, και ενός ακινήτου από την ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (επίσης θυγατρικής του ομίλου Prodea) έναντι τιμήματος 14,748 εκατ. ευρώ, ενώ στις ς 23.07.2025 απέκτησε ακόμη ένα ακίνητο απευθείας από την Prodea Investments έναντι τιμήματος 9,028 εκατ. ευρώ.

Η απόκτηση των ακινήτων θα χρηματοδοτηθεί από τραπεζικό δανεισμό που θα λάβει η ΜΙΛΟΡΑ, μέσω έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου που θα καλύψει η Prodea Investments καθώς επίσης και μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου από την μέτοχο Prodea Investments.

Η παραπάνω κίνηση επί τη ουσίας μεταφέρει τη δανειακή επιβάρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea προς τον τελικό αγοραστή, ήτοι τον όμιλο Aktor, όπως εξ αρχής είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε ότι αφορά στα διαδικαστικά, η ΜΙΛΟΡΑ προχώρησε στα τέλη Ιουνίου σε σύγκληση έκτακτης γ.σ., η οποία ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 44 εκατ. ευρώ καθώς επίσης και την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 102 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση δε της συναλλαγής μεταβίβασης αναμένεται να ολοκληρωθεί στο γ’ τρίμηνο της χρονιάς, δηλαδή έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2025.