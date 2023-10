Prodea: Πουλά ακίνητα αξίας 293 εκατ. ευρώ!

Σε μόχλευση του ενεργητικού της, μέσω πώλησης αξιόλογου μέρους του χαρτοφυλακίου ακινήτων της προχωρά η Prodea, κίνηση που της παρέχει την ευχέρεια να αποπληρώσει και να αναχρηματοδοτήσει δανεισμό.

Στις 30 Ιουνίου η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της χώρας είχε προοριζόμενα προς πώληση ακίνητα, συνολικής αξίας, 209,8 εκατ. ευρώ. Εντός του πρώτου εξαμήνου προχώρησε σε κάποιες πωλήσεις με πιο εμβληματική τη μεταβίβαση του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το μηχανογραφικό κέντρο της Εθνικής στο Γέρακα, εισπράττοντας 83,25 εκατ. ευρώ.

Η ΑΕΕΑΠ έχει ήδη ανακοινώσει από το καλοκαίρι τη συμφωνία με την Εθνική για την πώληση στην τράπεζα 43 ακινήτων, τα οποία η τελευταία μισθώνει, έναντι συνολικού τιμήματος 237,25 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών όπως προαναφέρθηκε εισέπραξε 83,25 εκατ. ευρώ από την πώληση του Γέρακα. Η υλοποίηση της συμφωνίας για τα υπόλοιπα ακίνητα, έναντι τιμήματος 154 εκατ. ευρώ, αναμένεται ως την 31η Οκτωβρίου.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας για την πώληση των κυπριακών εταιρειών Vanemar Properties Ltd., Threefield Properties Ltd. και Azemo Properties Ltd., 100% θυγατρικές της εταιρείας CYREIT AIF Variable Investment Company. Η εύλογη αξία των ακινήτων, που κατέχουν ανερχόταν στις 30 Ιουνίου σε 8,9 εκατ. ευρώ.

Τέλος, από πέρσι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια πώλησης, σε μεμονωμένη βάση, 45 ακινήτων, εύλογης αξίας 43,97 εκατ. ευρώ καθώς και της εταιρείας Μιλόρα ΑΕ, που κατέχει επίσης ακίνητο αξίας 1,83 εκατ. ευρώ.

Αποπλήρωσε δάνεια ΕΤΕ –EBRD η Prodea

Η ΑΕΕΑΠ χρησιμοποίησε μέρος του τιμήματος που εισέπραξε από την πώληση του ακινήτου στο Γέρακα, για να προχωρήσει τον Ιούλιο σε αποπληρωμή κεφαλαίου 34,8 εκατ. ευρώ ομολογιακού δανείου, το οποίο είχαν καλύψει Εθνική και EBRD. Ταυτόχρονα, προπλήρωσε το υπόλοιπο (21,2 εκατ. ευρώ) ομολογιακού δανείου της θυγατρικής της IQ Hub.

Τέλος, την περασμένη εβδομάδα (28 Σεπτεμβρίου), η Prodea σύνηψε με την Πειραιώς συμφωνία, βάσει της οποίας η τράπεζα θα καλύψει ομολογιακό δάνειο ως 180 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας με δυνατότητας παράτασης για άλλα δύο έτη. Το δάνειο λαμβάνεται για αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, νέες επενδύσεις κ.ά.