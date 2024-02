Οι προβλέψεις των Ελλήνων οικονομολόγων στο 16ο Forecast Dinner της CFA

Η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA διοργάνωσε για 16η συνεχόμενη χρονιά το Annual Forecast Dinner. Το κεντρικό θέμα της φετινής εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2024, στην Αθήνα στο ξενοδοχείο InterContinental, ήταν η επιστροφή σε περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων και η ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας (“The return to the lower interest rate environment and the resurgence of the Greek economy”).

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, 125 στελέχη του ελληνικού και διεθνούς χρηματοοικονομικού τομέα παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διακεκριμένους ομιλητές από την J.P. Morgan Asset Management, Fitch Ratings, Grant Thornton Ελλάδος και το ΙΟΒΕ και να δώσουν τις προβλέψεις τους για τις αγορές το 2024, μέσω ζωντανού ερωτηματολογίου. Το ετήσιο δείπνο αποτελεί τη μοναδική εκδήλωση στη χώρα όπου στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα συγκεντρώνονται να προβλέψουν πως θα κινηθούν οι βασικοί δείκτες στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναμένουν ότι ο Γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα προσεγγίσει επίπεδα υψηλότερα από 1.550 μονάδες στα τέλη του 2024, ενώ και οι δείκτες των Ευρωπαϊκών και των Αμερικανικών μετοχών θα κινηθούν επίσης ανοδικά. Ακόμη, η πλειοψηφία ποντάρει ότι οι κεντρικές τράπεζες Αμερικής και Ευρώπης θα μειώσουν τα επιτόκια τρεις με τέσσερις φορές μέσα στο 2024.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις των συμμετεχόντων για την πορεία των αγορών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024 φαίνεται ακολούθως:

Ο κύριος ομιλητής της βραδιάς ήταν ο κ. Tilmann Galler, CFA, Executive Director, Global Market Strategist στην J.P. Morgan Asset Management, ο οποίος μίλησε για τις προβλέψεις του για τις διεθνείς αγορές.

Στη συνέχεια ακολούθησε ημερίδα συζήτησης σχετικά με το νέο ορόσημα της Ελληνικής οικονομίας μετά από την επενδυτική αναβάθμιση, την οποία συντόνισε η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA κα. Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA, με ομιλητές τους κκ. Federico Barriga-Salazar, Senior Director, Head of Western Sovereign, στην Fitch Ratings, Κωνσταντίνο Μασέλη, Partner της Grant Thornton Ελλάδος και Νικόλαο Βέττα, Γενικό Διευθυντή της ΙΟΒΕ και Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην εισήγησή της η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA κα. Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA. τόνισε ότι:

«Το ετήσιο δείπνο προβλέψεων που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους προσκεκλημένους μας να ενημερωθούν από τους διακεκριμένους ομιλητές μας για τις τελευταίες εξελίξεις στα διεθνή θέματα που επηρεάζουν τις αγορές, και να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Φέτος, είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε εκπροσώπους από την κορυφαία εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων J.P. Morgan Asset Management, καθώς και από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch από το εξωτερικό. Ενώ οι ομιλητές μας από τον ΙΟΒΕ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από την Grant Thornton Ελλάδος ανέδειξαν με μεγάλη λεπτομέρεια τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας μετά την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.»

