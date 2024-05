Στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενόψει Πάσχα η Club Hotel Loutraki

Η Club Hotel Loutraki ανακοινώνει τη στήριξή της προς τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού - The Smile of the Child» ενόψει του Πάσχα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, με την φιλοξενία bazaar στις εγκαταστάσεις της εταιρίας για τους εργαζομένους της, καθώς και με την αποστολή ευχών μέσω των καρτών του Οργανισμού, στηρίζει τις δράσεις τους και συμβάλλει στη διασφάλιση του Πασχαλινού γεύματος σε οικογένειες μέσω των Κέντρων Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας.

Στη συνάντηση με τους εκπροσώπους του Χαμόγελου, ο κ. Θ. Τσατσούλης, Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας της CHCL, επιβεβαίωσε τη δέσμευση της εταιρείας για την παροχή υποστήριξης στο απαιτητικό έργο του Οργανισμού σε κάθε ευκαιρία.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής ευθύνης, η Club Hotel Loutraki δεσμεύεται να συνεχίσει αυτή τη στήριξη και συνεργασία με το "Το Χαμόγελο του Παιδιού", προσφέροντας όχι μόνο υλική, αλλά και ανθρώπινη στήριξη στις προσπάθειές του Οργανισμού.