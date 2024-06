Martin Brandenburger (Lidl): Πληρώνουμε τους προμηθευτές σε 41 μέρες

Ήταν Ιούνιος του 1999 -την χρυσή εποχή του Χρηματιστηρίου- όταν η Γερμανική Lidl άνοιξε στην Ελλάδα το πρώτο της κατάστημα στη Βόρειο Ελλάδα και την αποθήκη της στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς 25 χρόνια μετά και αφού έχει μεσολαβήσει η οικονομική κρίση της χώρας, μια πανδημία και μια πληθωριστική κρίση, η Lidl Hellas έχει καταφέρει, παρ’ ότι δεν το λέει γιατί δεν δημοσιεύει ισολογισμό, να καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος λιανέμπορος της χώρας με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ και περιθώρια κέρδους, όπως εκτιμούν παράγοντες, πολλαπλάσια από τις υπόλοιπες εγχώριες αλυσίδες.

Σε αυτές τις επιδόσεις, που πολλοί από τους ανταγωνιστές της θα ήθελαν να έχουν, κομβικό ρόλο έχει διαδραματίσει το μοντέλο λειτουργίας της -σ.σ. χαμηλό λειτουργικό κόστος-, οι διαδοχικές κρίσεις που έχουν οδηγήσει αρκετούς καταναλωτές να στραφούν στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και οι επενδύσεις της.

Για τους προμηθευτές η Lidl Hellas αποτελεί έναν συνεργάτη που πληρώνει πολύ πιο νωρίς απ’ ότι οι ανταγωνιστές της. Σύμφωνα με τον Martin Brandenburger, τον επικεφαλής της Lidl Hellas στην Ελλάδα, «η αλυσίδα αποτελεί έναν φερέγγυο συνεργάτη προχωρώντας σε αποπληρωμή εντός 41 ημέρες έναντι 117 ημερών που είναι ο μέσος όρος της αγοράς». Δηλαδή ο μέσος όρος αποπληρωμής των προμηθευτών είναι στο 1/3 του μέσου χρόνου που πληρώνει ο ανταγωνισμός, σε μια περίοδο που το κόστος χρήματος έχει εκτοξευθεί.

Χθες κατά τη διάρκεια του γενέθλιου πάρτι της στην Αθήνα, στο οποίο βρέθηκαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού επιχειρείν και εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, ο Martin Brandenburger είπε πως η αλυσίδα «μεγαλώνει μαζί με την Ελλάδα και τους προμηθευτές της» σημειώνοντας: «ξεκάθαρος στόχος για εμάς είναι να καλύψουμε τις καθημερινές ανάγκες της κατανάλωσης εύκολα, απλά και γρήγορα».

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τους εγχώριους προμηθευτές σημείωσε ότι η αλυσίδα το 2023 προχώρησε στην παραγωγή 1.624 προϊόντων από 409 παραγωγούς τονίζοντας ότι ο τζίρος από τις εξαγωγές που κάνουν τα ελληνικά προϊόντα μέσω του μητρικού ομίλου Schwarz σε 31 αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ανήλθαν πέρυσι στο μισό δις. ευρώ.

Σε ότι αφορά στα σχέδια της αλυσίδας για το μέλλον σημείωσε ότι μέχρι το τέλος καλοκαιριού θα λειτουργήσει ένα νέο κατάστημα στην Αθήνα. Εκτός από την επέκταση στο φυσικό δίκτυο η Lidl Hellas που έχει επενδύσει 1,4 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια των 25 ετών που δραστηριοποιείται στη χώρα, είπε πως τον Ιούνιο ξεκίνησε πιλοτικά το πρώτο self checkout ταμείο στην Σίνδο Θεσσαλονίκης και το επόμενο διάστημα θα επεκταθεί και στην Αθήνα με απώτερο στόχο έως το τέλος του 2026 να υπάρχουν ταμεία self check out σε όλα τα σημεία του δικτύου. Σήμερα η Lidl, που απασχολεί περισσότερους από 6.700 εργαζόμενους, διαθέτει δίκτυο 230 καταστημάτων και βολιδοσκοπεί τις δυνατότητες που υπάρχουν για επέκτασή της και προς τη νησιωτική χώρα, όπως είναι η Μύκονος.

Αναφορικά με τις τιμές, τον πληθωρισμό και τα μέτρα της Κυβέρνησης κατά της ακρίβειας, ο Martin Brandenburger υποστήριξε ότι τον Μάιο οι τιμές των προϊόντων στην αλυσίδα που διοικεί είναι μειωμένες κατά 2,5% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δηλαδή ρυθμός διπλάσιος σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, όπως σημείωσε. Σχετικά με τα μέτρα της Κυβέρνησης για τον περιορισμό της ακρίβειας είπε: «λιγότερη παρέμβαση θα ευνοήσει στην απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς».