Αλλαγή σελίδας για τη «The Body Shop», νέα ιδιοκτήτρια η Auréa

Η Auréa, η εταιρεία ανάπτυξης κεφαλαίων που συνιδρύθηκε από τους Mike Jatania και Paul Raphaël, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της The Body Shop.

Αυτή η επένδυση, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, έρχεται να ολοκληρώσει τους στόχους της Auréa να διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της διαφορετικά brands στον τομέα της ομορφιάς, της ευεξίας και της μακροζωίας, που όμως χαρακτηρίζονται από έναν ανώτερο σκοπό. Η απόκτηση της The Body Shop είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή της Auréa μέχρι σήμερα.

Η The Body Shop ιδρύθηκε το 1976 και υπήρξε πρωτοπόρος στην ηθική ομορφιά, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα για την ολοκληρωμένη περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου και του σώματος, τη φροντίδα των μαλλιών, αρώματα και προϊόντα makeup που παράγονται με φυσικά, βιώσιμα συστατικά που προέρχονται μέσα από δίκαιες εμπορικές συναλλαγές με καλλιεργητές και τεχνίτες σε όλο τον κόσμο. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα.

Ο Mike Jatania και ο Charles Denton θα υπηρετήσουν ως Executive Chairman (Εκτελεστικός Πρόεδρος) και CEO (Διευθύνων Σύμβουλος) αντίστοιχα και θα διευθύνουν από κοινού την αναγέννηση της The Body Shop, διεκδικώντας εκ νέου την παγκόσμια ηγετική της θέση στον τομέα της ηθικής ομορφιάς στον οποίο υπήρξε πρωτοπόρος.

Ο Mike Jatania, συνιδρυτής της Auréa, ανέφερε σχετικά: «Με την The Body Shop έχουμε αποκτήσει ένα πραγματικά εμβληματικό brand με εξαιρετικά αφοσιωμένους πελάτες σε περισσότερες από 70 αγορές σε όλο τον κόσμο. Σκοπεύουμε να επικεντρωθούμε αδιάκοπα στην υπέρβαση των προσδοκιών τους, επενδύοντας στην καινοτομία των προϊόντων καθώς και στην αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών σε όλα τα κανάλια πώλησης, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στην ηθική και ακτιβιστική τοποθέτηση της The Body Shop».

Ο Charles Denton, Διευθύνων Σύμβουλος της The Body Shop, δήλωσε τα εξής: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που ηγούμαι αυτού του εμβληματικού brand που θαυμάζω εδώ και πολλά χρόνια. Αναγνωρίζουμε ότι η αναζωογόνηση της επιχείρησης θα απαιτήσει τολμηρή δράση και μια πελατοκεντρική, εμπορικά ευέλικτη νοοτροπία. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα βιώσιμο μέλλον μπροστά μας και σε στενή συνεργασία με τη διοικητική ομάδα στοχεύουμε να αποκαταστήσουμε το μοναδικό, διαχρονικά βασισμένο σε αξίες, φιλελεύθερο πνεύμα της The Body Shop».

Ο Steve Baluchi, Director at Joint Administrators, FRP Advisory, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδώσουμε την The Body Shop σε έμπειρους νέους ιδιοκτήτες που έχουν ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ανατροπών στο λιανικό εμπόριο. Αναγνωρίζουν την τεράστια αξία του εμβληματικού brand και έχουν ένα σαφές όραμα για το μέλλον της The Body Shop».

Η Δήμητρα Καλδή, Marketing & Communication Director στην The Body Shop στην Ελλάδα, δήλωσε: «Όλοι εμείς στην οικογένεια της The Body Shop, από τη Διοίκηση και τα κεντρικά μας γραφεία, μέχρι τους συνεργάτες μας και το προσωπικό των καταστημάτων μας, είμαστε υπερήφανοι που το brand μας βρήκε μια καινούργια ακόμα πιο ισχυρή και ελπιδοφόρα στέγη. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για τον επανασχεδιασμό του brand και τις νέες καινοτομίες που έρχονται ώστε να μείνουμε πιστοί στη δέσμευση μας, να είμαστε οι πρωτοπόροι της ηθικής ομορφιάς που χρειάζεται ο κόσμος».

«Η Body Shop στην Ελλάδα είναι μια Head Franchise αγορά, και λειτουργεί εδώ και 48 χρόνια έχοντας χτίσει μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης και σύνδεσης με τους πελάτες της, μέσω της ισχυρής omnichannel παρουσίας της με 32 φυσικά καταστήματα, τα online κανάλια επικοινωνίας της και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.thebodyshop.gr και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με τη νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία μας, για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προϊόντα που οι πελάτες αγαπούν και καλύπτουν τις ανάγκες τους. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τα εμβληματικά προϊόντα μας στην κοινότητα των πιστών πελατών μας, καθώς και να παρουσιάσουμε νέες συναρπαστικές καινοτομίες στην αγορά».