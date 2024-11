Βράβευσε τους 408 αριστούχους Λυκείων της Αττικής η Eurobank

Τους 408 αριστούχους αποφοίτους Λυκείων, στις Εκπαιδευτικές Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, βράβευσε η Eurobank στην Αθήνα.

Η καθιερωμένη τελετή που εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Μπροστά για την Παιδεία, το οποίο συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας έχοντας βραβεύσει συνολικά 23.554 αριστούχους σε όλη τη χώρα, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το απόγευμα της Τρίτης, 19 Νοεμβρίου 2024, παρουσία της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κας Ζέττας Μακρή, του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργου Π. Ζανιά, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας, κ. Φωκίωνα Καραβία, των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, κ.κ. Ιάκωβου Γιαννακλή και Σταύρου Ιωάννου και στελεχών της Τράπεζας. Οι 408 αριστούχοι μαθητές (με βαθμό απολυτηρίου Λυκείου 18,1 και άνω) ξεχώρισαν επιτυγχάνοντας στο σχολείο τους, στις Πανελλήνιες εξετάσεις, το υψηλότερο άθροισμα βαθμών στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, από 72 και άνω στην εικοσάβαθμη κλίμακα (δεν λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά μαθήματα).

Η επιτυχημένη διενέργεια της καθιερωμένης ετήσιας τελετής βράβευσης επιβεβαιώνει την απήχηση του «Μπροστά για την Παιδεία», που είναι ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, επιβραβεύοντας με συνέπεια την απόφαση νέων ανθρώπων να διακριθούν στο πεδίο της γνώσης. Για την Eurobank η στήριξη της Παιδείας και της νέας γενιάς αποτελεί στρατηγική επένδυση διαρκείας, με την οποία αναδεικνύει τη δυναμική αξία της Παιδείας για την ελληνική κοινωνία και τη συμβολή της στη συλλογική εξέλιξη και πρόοδο.

Η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Ζέττα Μακρή, στην ομιλία της σημείωσε: «Πρωταγωνιστές αυτής της ημέρας είναι τα παιδιά μας που αρίστευσαν. Τους αξίζουν διπλά συγχαρητήρια: για την ολοκλήρωση με εξαιρετικές επιδόσεις της παρουσίας τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και, ταυτόχρονα, για την εκκίνηση του ταξιδιού της γνώσης και της έρευνας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγχαρητήρια και στη Eurobank όχι μόνο για τη στήριξη των παιδιών μας, αλλά κυρίως γιατί με δράσεις όπως το «Μπροστά για την Παιδεία» φωτίζει ανάγκες που εμείς ως Υπουργείο καλούμαστε να καλύψουμε για το σύνολο των παιδιών. Η βελτίωση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης αποτελεί εθνικό στόχο και είναι δική μας ευθύνη ως Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να τον πραγματώσουμε.».

Απευθυνόμενος στους βραβευθέντες αριστούχους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς, σημείωσε: «Επί 22 χρόνια, η ετήσια γιορτή της Παιδείας, μια συνάντηση με το μέλλον της χώρας, τους αριστούχους που επέλεξαν το δύσκολο δρόμο της διάκρισης, μας γεμίζει αισιοδοξία. Με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για όλους, η στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank εστιάζει κυρίως σε τρεις τομείς: Tην Παιδεία, το Δημογραφικό και την Καινοτομία, με πρωτοποριακές δράσεις που προσαρμόζονται και εμπλουτίζονται διαρκώς, απαντώντας στις ανάγκες της κάθε εποχής. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε διευρύνει και αναβαθμίσει την Πρωτοβουλία Μπροστά για την Παιδεία, εστιάζοντας στην επιστημονική εξειδίκευση, αλλά και στη διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας, σήμερα, τους επαγγελματίες του αύριο. Η ενδυνάμωση των νέων και η διαμόρφωση των συνθηκών που θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν και να πρωτοπορήσουν θα βρίσκουν στην Eurobank έναν πολύτιμο σύμμαχο.».

Κατά την εκδήλωση, η κα Ζέττα Μακρή και ο κ. Φ. Καραβίας, απένειμαν βραβεία στα 15 Λύκεια, από τα οποία αποφοίτησε ο κάθε ένας από τους αριστούχους μαθητές με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε Αττική και Στερεά Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του κάθε σχολείου στη διάκριση των αριστούχων μαθητών αλλά και συνολικά στη μαθησιακή διαδικασία.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της διευρυμένης Πρωτοβουλίας Μπροστά για την Παιδεία, η Eurobank χρηματοδοτεί την οργάνωση και λειτουργία του Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Digital Transformation», του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), που προωθεί την εξειδίκευση σε σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και οργανισμών. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους δέκα καλύτερους αποφοίτους του «MSc in Digital Transformation» κάθε χρόνο, να εργαστούν στην Τράπεζα. Στον τομέα της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, η καινοτόμα πλατφόρμα διασύνδεσης με την αγορά εργασίας mprostagiatinpaideia.gr, που παρέχει σε όλους τους βραβευθέντες του Προγράμματος από το 2019 και εφεξής, αλλά και, υπό προϋποθέσεις, σε τελειόφοιτους πανεπιστημίων δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σε πληθώρα αντικειμένων, πιστοποιήσεις σε τεχνολογίες αιχμής, υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε μεγάλους οργανισμούς. Επιπλέον, τα μέλη της πλατφόρμας, που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Linq (linq.co) με την οικονομική στήριξη της Eurobank, έχουν δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα έμμισθης Πρακτικής Άσκησης της Eurobank, διάρκειας 2 μηνών, με στόχο την απόκτηση πολύτιμων γνώσεων μέσα σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, η Τράπεζα, μέσω του Προγράμματος Μπροστά για την Παιδεία, που υλοποιεί με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, συνεχίζει να επιβραβεύει τους αριστούχους μαθητές που αποκτούν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το υψηλότερο άθροισμα βαθμών σε κάθε ένα από τα 1.830 Λύκεια της χώρας, έχοντας διαθέσει από το 2003 ποσό άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ για την βράβευση των συνολικά 23.554 αριστούχων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, o πρώην Υπουργός Παιδείας, κ. Νικόλαος Φίλης, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Πατέρας Δημήτριος Καραϊσκάκης, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, Πατέρας Ιωακείμ Δούνας, ο Δήμαρχος Λιβαδειάς, κ. Δημήτριος Καραμάνης, η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής για θέματα Παιδείας, κα Έρρικα Πρεζεράκου, η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, κα Λουκία Κεφαλογιάννη, ο Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, κ. Γεώργιος Ντασιώτης, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων για θέματα Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δια Βίου Μάθησης, κ. Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, ο Αντιδήμαρχος Λιβαδειάς για θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Τουρισμού, κ. Παναγιώτης Αγνιάδης. Παρέστησαν επίσης, ο Διευθυντής Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ανδρέας Νιγιάννης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας, κ. Ανδρέας Αλεξανδρής, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας, κ. Λεωνίδας Μάντζος, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας, κα Μαρία Μπάκου και πολλοί εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας.