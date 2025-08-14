Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για ελληνικές τράπεζες η Deutsche Bank

Ο γερμανικός οίκος Deutsche Bank προχωρά σε ανοδικές αναθεωρήσεις των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών αλλά και της Τράπεζας Κύπρου.

Σημαντική αλλαγή είναι επίσης ότι ο οίκος «κόβει» τη σύσταση της Εθνικής Τράπεζας από «αγορά» σε «διακράτηση», παρότι αυξάνει σημαντικά την τιμή στόχο.

Οι νέες τιμές στόχοι και συστάσεις συνολικά είναι:

Αlpha Bank , σύσταση «αγορά» νέα τιμή-στόχος τα 3,85 ευρώ (από 3,35 ευρώ),

, σύσταση «αγορά» νέα τιμή-στόχος τα 3,85 ευρώ (από 3,35 ευρώ), Τράπεζα Κύπρου, σύσταση «αγορά», νέα τιμή στόχος τα 8,70 ευρώ (από 7,35 ευρώ),

σύσταση «αγορά», νέα τιμή στόχος (από 7,35 ευρώ), Τράπεζα Πειραιώς, σύσταση «αγορά» από 6,65 ευρώ στα 7,70 ευρώ,

σύσταση «αγορά» από 6,65 ευρώ στα 7,70 ευρώ, Eurobank, σύσταση «αγορά», από τα 3,60 ευρώ στα 3,85 ευρώ και τέλος

σύσταση «αγορά», από τα 3,60 ευρώ στα 3,85 ευρώ και τέλος Εθνική Τράπεζα από σύσταση «αγορά» σε «διακράτηση», με νέα τιμή στόχο από τα 11,85 ευρώ σε 13,40 ευρώ.

«Οι ελληνικές τράπεζες (συμπεριλαμβάνουμε την Τράπεζα Κύπρου σε αυτή την έκθεση) είχαν και πάλι απόδοση πάνω από τις προσδοκίες το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας τις θετικές τάσεις που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο.

Στα σημαντικότερα σημεία περιλαμβάνονται η σταθερή αύξηση των χορηγήσεων, ακολουθούμενη από τις προμήθειες και η βελτίωση των προβλέψεων για το κόστος κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες θα παραμείνουν οι κύριες εξαιρέσεις στην Ευρώπη όσον αφορά τη βελτίωση των τάσεων και, παρόλο που οι αγορές το έχουν αναγνωρίσει μέσω μιας σημαντικής αναθεώρησης των αξιολογήσεων, αυτό ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει ακόμη πλήρως τη δημιουργία αξίας που αναμένεται (επίσης όσον αφορά την καλύτερη απόδοση του κεφαλαίου, καθώς υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο βελτίωσης της διανομής)», εξηγεί ο οίκος.

Η διψήφια ανάπτυξη έχει γίνει η νέα κανονικότητα

H DB επισημαίνει ότι αν και τα καθαρά έσοδα από τόκους εξακολουθούν να υφίστανται κάποια πίεση από τα χαμηλότερα επιτόκια, αναμένουμε ότι ο ρυθμός ομαλοποίησης θα επιταχυνθεί χάρη στη μείωση του αντίκτυπου από την ανατιμολόγηση των δανείων, τα χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης, τη συμβολή των χαρτοφυλακίων τίτλων και, το πιο σημαντικό, την αύξηση του όγκου.

Η επέκταση των δανείων το δεύτερο τρίμηνο ήταν πολύ πάνω από 10% σε ετήσια βάση (περίπου 15% για την Alpha και Πειραιώς), με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σύνθετο αποτέλεσμα στο καθαρό έσοδο από τόκους, με την δανειοδοτική δραστηριότητα να διατηρείται, σε επίπεδα κοντά στο υψηλό μονοψήφιο ποσοστό για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ως αποτέλεσμα, το καθαρό έσοδο από τόκους αναμένεται να αρχίσει να ανακάμπτει σταδιακά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με ετήσια αύξηση το 2026 και περαιτέρω επιτάχυνση έως το 2027. Αυτό κάνει τις ελληνικές τράπεζες να ξεχωρίζουν μεταξύ των ομολόγων τους στην Ευρώπη και επιτρέπει τη διατήρηση της θετικής στάσης.

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να είναι η καλύτερη επιλογή παρά την αναθεώρηση των αποτιμήσεων

«Δεδομένου του συνδυασμού της πολύ ισχυρής αύξησης των δανείων και των σχετικά λογικών πολλαπλασιαστών σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες (μέσος όρος P/E για το 2026 περίπου 8-10 φορές και P/TBV περίπου 1,0-1,3 φορές για RoTE 12-14% – χαμηλό λόγω του ισχυρού πλεονάζοντος κεφαλαίου), πιστεύουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι από τις καλύτερα τοποθετημένες στην Ευρώπη για μια μεγαλύτερη αναθεώρηση της αξιολόγησης.

Ωστόσο, αυτό, που οφείλεται κυρίως στην ασυναγώνιστη ανάπτυξη και το υψηλό δυναμικό απόδοσης κεφαλαίου, έχει εν μέρει περιληφθεί στις τιμές των μετοχών. Ως αποτέλεσμα, υποβαθμίζουμε την ΕΤΕ σε «Hold» παρά την εντυπωσιακή επιχειρηματική της απόδοση (στόχος στα 13,40 ευρώ από 11,85 ευρώ).

Η προτίμησή μας παραμένει στην Eurobank (Buy, στόχος στα 3,85 ευρώ από 3,60 ευρώ) δεδομένης της διαρθρωτικής της ισχύος και του δυναμικού που αναμένουμε να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις του consensus.

Προτιμούμε επίσης την Alpha Bank (Buy, στόχος στα 3,85 ευρώ από 3,35 ευρώ), καθώς πιστεύουμε ότι συνεχίζει να προσφέρει καλή αξία παρά την αναθεώρηση, ενώ αναγνωρίζουμε τις βελτιώσεις της Πειραιώς (Buy, στόχος στα 7,70 ευρώ από 6,65 ευρώ). Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου (Buy, στόχος στα 8,70 ευρώ από 7,35 ευρώ) συνεχίζει να παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα και επιχειρηματική απόδοση», τονίζει ο οίκος.