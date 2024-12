Νέα CEO στην Grivalia Hospitality η κα Ναταλία Στράφτη

Ο ιδρυτής της εταιρίας Γιώργος Χρυσικός διατηρεί ενεργό ρόλο στην εταιρία ως Εκτελεστικός Πρόεδρος. Το who is who.