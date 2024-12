Interlife: Μειώθηκε στο 3,387% το ποσοστό της κυπριακής Cyproman Services

Η Εταιρία ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρία με την επωνυμία Cyproman Services Limited, νομίμως εκπροσωπούμενη, με καταστατική έδρα στη Λευκωσία της Κύπρου, υπό την ιδιότητά της ως Trustee of The Panayi Partners Settlement Deed, γνωστοποίησε την 30/12/2024 στην Εταιρία ότι την 20/12/2024 διέθεσε 331.217 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου ανερχόμενες σε ποσοστό 1,784 % επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

To ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η εταιρία Cyproman Services Limited, υπό την ιδιότητά της ως Trustee of The Panayi Partners Settlement Deed, λόγω αυτής της διάθεσης, διαμορφώθηκε από 5,17 % σε 3,387%.