Η European Dynamics καλωσορίζει τους στρατηγικούς επενδυτές CAPZA και Abry Partners

Η EUROPEAN DYNAMICS («ED» ή «η Εταιρεία») ανακοινώνει τη στρατηγική επένδυση μειοψηφικού ποσοστού από τα επενδυτικά κεφάλαια CAPZA (μέσω του Flex Equity Mid-Market 2 fund) και Abry Partners («Abry», μέσω του Senior Equity Fund, ASE VI, LP) (από κοινού «οι Επενδυτές»).

Οι Επενδυτές θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας μαζί με τον ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ED, Κωνσταντίνο Βελέντζα, ο οποίος διατηρεί σημαντική πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία της Εταιρείας με χρηματοοικονομικούς επενδυτές από την ίδρυσή της.

To επενδυτικό κεφάλαιο CAPZA1 , το οποίο είναι ο κύριος επενδυτής στη συναλλαγή, αποτελεί καταξιωμένη πλατφόρμα επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων στην περιοχή EMEA με περισσότερα από 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ AuM2 . To επενδυτικό κεφάλαιο CAPZA ανήκει στο AXA Investment Managers ("AXA IM"), ένα παγκόσμιο ηγέτη στις εναλλακτικές επενδύσεις με πάνω από 184 δισεκατομμύρια ευρώ AuM3 .

Μέσω του Flex Equity Mid-Market 2 fund, το CAPZA επενδύει έως και 150 εκατομμύρια ευρώ σε εταιρείες στην Ευρώπη και διεθνώς οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά και εχουν ισχυρή προοπτική ανάπτυξης. To επενδυτικό κεφάλαιο Abry είναι κορυφαία εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων της Βόρειας Αμερικής που επενδύει σε όλη την κεφαλαιακή δομή και διαχειρίζεται 17 δισεκατομμύρια δολάρια AuM.

H ED έχει ιδρυθεί το 1994, και έχει καταστεί ο κατεξοχήν πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικού και ψηφιακού μετασχηματισμού για τον δημόσιο τομέα, με αναγνώριση για τη βαθιά τεχνογνωσία και την ικανότητά της να αξιοποιεί την τεχνολογία για την προώθηση της καινοτομίας.

Η ED έχει επίσης αναπτύξει και προωθεί διεθνώς επιτυχημένη σειρά κορυφαίων προϊόντων λογισμικού, ειδικά προσαρμοσμένων στις βασικές ανάγκες του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα στους τομείς των τελωνείων, της φορολογίας, των ηλεκτρονικών προμηθειών, των χρηματοπιστωτικών αγορών και της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Με προσωπικό περίπου 1.200 ατόμων σε 7 κύριες θυγατρικές διεθνώς, η Εταιρεία συνεργάζεται με περίπου 100 πελάτες παγκοσμίου κύρους, συμπεριλαμβανομένων ομοσπονδιακών κυβερνήσεων, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και διεθνών οργανισμών σε περισσότερες από 30 χώρες και 4 ηπείρους. Η ED έχει αναπτύξει ένα πολύ-επιστημονικό Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην Ελλάδα και προετοιμάζει την επέκτασή του στη Γαλλία, στις Σκανδιναβικές χώρες, στις χώρες DACH και στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η ED προωθεί εντατικό σχέδιο δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, με στόχο την πρόσληψη 800 στελεχών τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια (περισσότερο από το 50% αυτών των νέων θέσεων αφορούν την Ελλάδα). Επιπλέον, η εταιρεία συζητά συνεργασίες με πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά κέντρα στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α.

Η ED έχει σημειώσει σημαντική οργανική ανάπτυξη, κυρίως λόγω των αυξανόμενων αναγκών για λύσεις πληροφορικής από διεθνείς φορείς και κυβερνήσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών τους και τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τους κανόνες και τις διατάξεις της νομοθεσίας. Η μετοχική συνεργασία με τους Επενδυτές θα επιταχύνει την επέκταση της ED εντός και εκτός Ευρώπης, ενώ θα υποστηρίξει μέσω των απαραίτητων επενδύσεων την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την υλοποίηση στρατηγικών εξαγορών.

Η Εταιρεία έχει υλοποιήσει στρατηγικής σημασίας διεθνή έργα, όπως τα ψηφιακά συστήματα που υποστηρίζουν την εφαρμογή των κανονισμών MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) /MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) για την ESMA (European Securities and Markets Authority) και Solvency II για την EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), συστήματα ελέγχου της ασφάλειας θαλάσσιων μεταφορών για την EMSA (European Maritime Safety Agency), συστήματα διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας του Χόνγκ Κονγκ, της Ολλανδίας, του Βελγίου, πάνω από 30 εθνικά συστήματα ηλεκτρονικών δημοσίων προμηθειών, συστήματα διαχείρισης τελωνείων και φορολογίας σε πάνω από δέκα χώρες, συστήματα διαχείρισης δικαστηρίων, ηλεκτρονικό κτηματολόγιο, συστήματα διαχείρισης επίσημων κυβερνητικών εκδόσεων, συστήματα διαχείρισης ιατρικών δεδομένων, ελέγχου μεταφορών μέσω ποταμών, διαχείρισης δορυφόρων, καθώς και συστήματα για τον Ευρωστρατό και άλλους φορείς στον χώρο της άμυνας και της ασφάλειας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και υπόκειται στους συνήθεις όρους και ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Ο Κωνσταντίνος Βελέντζας, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της EUROPEAN DYNAMICS, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που τα επενδυτικά κεφάλαια CAPZA και Abry επενδύουν στην ED ως μειοψηφικοί εταίροι, γεγονός που αποδεικνύει την αξία της Εταιρείας μας. Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει την κοινή πεποίθηση στο στρατηγικό μας πρότυπο, καθώς και την κοινή φιλοδοξία για μια ηγετική θέση στο κρίσιμο και συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο του τομέα της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί επίσης απόδειξη της σκληρής δουλειάς όλων στην ED, των τριών δεκαετιών οργανικής ανάπτυξής μας και των ευκαιριών που ανοίγονται μπροστά μας. Με τους Επενδυτές μπορούμε να επιταχύνουμε τα σχέδια επέκτασής μας διεθνώς και να αναπτύξουμε περαιτέρω την ικανότητά μας να καινοτομούμε, προσφέροντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας σε περισσότερους πελάτες σε όλο τον κόσμο.».

Ο Jess Wizman, Εταίρος του Flex Equity Mid-Market του CAPZA, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με την EUROPEAN DYNAMICS, έναν ηγέτη στην αγορά του ψηφιακού μετασχηματισμού για κυβερνήσεις, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Το CAPZA έχει σημαντικό ιστορικό στην υποστήριξη εταιρειών λογισμικού και εξελιγμένων υπηρεσιών πληροφορικής. Εντυπωσιαστήκαμε από την άρτια τεχνογνωσία της ED, την παροχή κρίσιμων λύσεων και τη διεθνή εμβέλεια της Εταιρείας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποστηρίζουμε τον Κωνσταντίνο Βελέντζα και τη ομάδα διοίκησης της ED στο επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξής της, ιδίως σε βασικές αγορές όπως η Γαλλία, και σε στρατηγικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Άμυνας.».

Ο Tyler Wick, συν-επικεφαλής του Abry Senior Equity Fund των Abry Partners, δήλωσε: «Ο Κωνσταντίνος Βελέντζας και η ομάδα διοίκησης της ED έχουν δημιουργήσει μια παγκόσμιας κλάσης πλατφόρμα λογισμικού και ψηφιακού μετασχηματισμού, ειδικευμένου στην παροχή σύνθετων και κρίσιμων λύσεων στον δημόσιο τομέα. Έχουμε μεγάλη εμπειρία συνεργασιών με εταιρείες τεχνολογίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη και πιστεύουμε ότι η EUROPEAN DYNAMICS είναι σε θέση να επεκτείνει την ηγετική της θέση διεθνώς. Ειμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με την Εταιρεία και υποστηρίζουμε την ομάδα που την διοικεί σε αυτήν την επόμενη φάση ανάπτυξής της, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης στη Βόρεια Αμερική και σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη».