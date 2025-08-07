Minoan Lines: Εκπτωση 50% για τους επιτυχόντες των Πανελληνίων και μέλη της οικογένειάς τους

Για ακόμα μία χρονιά, η MINOAN LINES στέκεται αρωγός στους πρωτοετείς φοιτητές που ταξιδεύουν στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο – Μήλος – Πειραιάς προσφέροντας 𝟱𝟬% έκπτωση σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών* για τους ίδιους αλλά και για έως δύο μέλη της οικογένειάς τους, που τους συνοδεύουν για την εγγραφή στις σχολές και τη νέα εγκατάστασή τους, και βέβαια για την επιστροφή τους.

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, αναγνωρίζοντας τη συγκίνηση, την αγωνία αλλά και τη χαρά αυτής της νέας αρχής, η ΜΙΝΟΑΝ LINES στέκεται στο πλευρό των νέων και των οικογενειών τους, διευκολύνοντας τη μετάβαση με άνεση, ασφάλεια και προσιτές τιμές. Κάθε φοιτητής, κάθε οικογένεια, κάθε ταξίδι – μια ακόμη ευκαιρία να προσφέρουμε περισσότερα από μια απλή μετακίνηση, να παρέχουμε στήριξη και φροντίδα.

Οι εκπτώσεις παρέχονται με την επίδειξη των αποτελεσμάτων επιτυχούς εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://results.it.minedu.gov.gr/) μαζί με το Δελτίο εξεταζόμενου / υποψηφίου Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025 (ή φωτοτυπίας αυτού), κατά την έκδοση των εισιτηρίων και κατά την επιβίβαση στο πλοίο.

Αν κάνετε την κράτησή σας από το e-booking της Minoan Lines, επιλέξτε στο Βήμα 2 ''Προσθήκη Επιβατών & Οχημάτων'' στο πεδίο ''Έκπτωση'' την επιλογή «NEW STUDENT PASS DISCOUNT 50%».

*Η προσφορά ισχύει για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 31/10/2025 και δεν ισχύει για μονόκλινες & Lux καμπίνες.

Ακόμη περισσότερα προνόμια

Με την εγγραφή στο 𝗠𝗜𝗡𝗢𝗔𝗡 𝗟𝗜𝗡𝗘𝗦 𝗕𝗼𝗻𝘂𝘀 𝗖𝗹𝘂𝗯 συλλέγετε 200 πόντους και απολαμβάνετε μοναδικά προνόμια, δωρεάν εισιτήρια (με εξαργύρωση πόντων), εκπτώσεις και προσφορές ακόμα και στις αγορές σας από τα καταστήματα αλλά και στις καταναλώσεις σας στα εστιατόρια και τα bars των πλοίων της MINOAN LINES.