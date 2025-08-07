#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Prisma Electronics: Ποια είναι η ελληνική εταιρεία που στέλνει νανοδορυφόρο στο διάστημα

Ο MICE-1 έχει σχεδιαστεί για να προσδώσει μοναδικές λειτουργικότητες στο σύστημα LAROS, το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεπαρακολούθησης της αποδοτικής λειτουργίας πλοίων που έχει αναπτύξει η Prisma Electronics

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 12:59

Ο MICE-1 (Marine Identification and Communications CubEsat) είναι ο πρώτος νανοδορυφόρος που σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και πρόκειται σύντομα να εκτοξευθεί από την ελληνική εταιρεία Prisma Electronics.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έναρξη της συγκεκριμένης προσπάθειας ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 και σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό επίτευγμα ικανό να υποστηρίξει τα σχέδια και τα προϊόντα της εταιρείας. Στο διάστημα αυτό, πέρασε επιτυχώς όλα τα στάδια σχεδίασης, παραγγελίας υλικών, παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, ενώ υποβλήθηκε σε μια σειρά αυστηρών και απαιτητικών δοκιμών – θερμικών, δονητικών και λειτουργικών – ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης επιχειρησιακή του ετοιμότητα για τις προκλήσεις του διαστήματος και να μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση.

Ο MICE-1 έχει σχεδιαστεί για να προσδώσει μοναδικές λειτουργικότητες στο σύστημα LAROS, το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεπαρακολούθησης της αποδοτικής λειτουργίας πλοίων που έχει αναπτύξει η Prisma Electronics και λειτουργεί σήμερα σε πολλές εκατοντάδες πλοία.

Η τεχνολογία του νανοδορυφόρου επιτρέπει ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με κέντρα επιχειρήσεων με στόχο έγκαιρη πρόβλεψη βλαβών, τον εντοπισμό δυσλειτουργιών, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη ουσιαστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω εξειδικευμένης ανάλυσης λειτουργικών δεδομένων.

Η εκτόξευση του MICE-1 θα γίνει σε συνεργασία με τις SPACE-X και EXOLAUNCH (Αναμενόμενη ημερομηνία εκτόξευσης στα μέσα Νοεμβρίου), μέσω πύραυλου της SpaceX από την βάση Vanderbouk στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτείων, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα της Prisma Electronics σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ανάπτυξη ενός σμήνους μικρών δορυφόρων (constellation), με στόχο την παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών στην ποντοπόρο ναυτιλία.

Η αποστολή του MICE-1 εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο Ελλάδα 2.0, στα πλαίσια του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενώ την ευθύνη παρακολούθησης και έγκρισης την έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA).

 

