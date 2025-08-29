#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μύλοι Κεπένου: Ολοκληρώθηκε το squeeze out της ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών

Η ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών και τα συντονισμένα πρόσωπα απέκτησαν το 100% των μετοχών

Μύλοι Κεπένου: Ολοκληρώθηκε το squeeze out της ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 18:01

Η «ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ο «Προτείνων») ανακοινώνει ότι στις 28 Αυγούστου 2025 ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης από τον Προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς μέσω της οποίας ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 521.497 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») έναντι τιμήματος € 1,93 ανά μετοχή.

Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

