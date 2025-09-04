#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μειώνει τις τιμές σε πάνω από 30 αρτοσκευάσματα η Lidl

Από τις 4 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2025, η εταιρεία θα μειώσει τις τιμές σε περισσότερα από 30 δημοφιλή, αρτοσκευάσματα κατά 13%, απορροφώντας τον ΦΠΑ για τους πελάτες.

Μειώνει τις τιμές σε πάνω από 30 αρτοσκευάσματα η Lidl

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:15

Η Lidl Ελλάς ξεκινά μια πανελλαδική πρωτοβουλία για να ελαφρύνει το βάρος των καταναλωτών. Από τις 4 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2025, η εταιρεία θα μειώσει τις τιμές σε περισσότερα από 30 δημοφιλή, αρτοσκευάσματα κατά 13%, απορροφώντας τον ΦΠΑ για τους πελάτες. Η καμπάνια συνοδεύεται από μια νέα, χιουμοριστική διαφημιστική καμπάνια με τίτλο «Φήμες λένε».

«Σε αυτές τις εποχές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να παρέχουμε άμεση ανακούφιση στους πελάτες μας», εξηγεί ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς. «Ο Φούρνος μας είναι η καρδιά πολλών καταστημάτων μας και οι πελάτες μας φαίνεται να αγαπούν ιδιαίτερα τα φρεσκοψημένα προϊόντα μας. Το Χρυσό Βραβείο στα διάσημα Bakery Awards 2024 επιβεβαιώνει το πάθος μας για την ποιότητα. Με την απόφαση να απορροφήσουμε τον ΦΠΑ, κάνουμε αυτή την απόλαυση ακόμα πιο προσιτή σε όλους και ευχαριστούμε έμπρακτα τους πελάτες μας για την προτίμηση και την αφοσίωσή τους.»

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση των τιμών αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσης της Lidl Ελλάς να προσφέρει υψηλή ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Οι πελάτες μπορούν να προσβλέπουν σε μια μεγάλη ποικιλία – από αλμυρά έως γλυκά αρτοσκευάσματα, με φυσικά συστατικά και αυθεντικές συνταγές. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βύθιση 5ετίας στην αύξηση τζίρου στο εμπόριο

Πού βρίσκουν ανάπτυξη τα Αττικά Πολυκαταστήματα

Εκτόξευση κερδοφορίας για την H&M παρά τις στάσιμες πωλήσεις

Αναγνωστόπουλος: Καμία ανατίμηση στα σχολικά είδη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο