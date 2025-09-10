Metlen: Πλώρη για EBITDA άνω του 1 δισ. και είσοδο ΜΕΤΚΑ στο ΧΑ

Τροχιά για να υπερβεί φέτος τον στόχο για EBITDA 1 δισ. και καθαρά κέρδη 600 εκατ. ευρώ βάζει η Metlen, που έχει στα σκαριά νέα deals για μπαταρίες, ετοιμάζεται να λειτουργήσει τον Οκτώβριο την πιλοτική μονάδα κυκλικής μεταλλουργίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ σύντομα θα πάρει την επενδυτική απόφαση για το πέμπτο εργοστάσιο του αμυντικού hub στον Βόλο.

Το κάδρο των πολλών ειδήσεων που έδωσε χθες ο επικεφαλής της Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας στους αναλυτές με αφορμή τα αποτελέσματα εξαμήνου, συμπληρώνουν οι επικείμενες θετικές ειδήσεις τον Οκτώβριο από τις Βρυξέλλες για τη μονάδα παραγωγής γαλλίου στη μονάδα της Βοιωτίας, αλλά και το ενδεχόμενο εισόδου της ΜΕΤΚΑ το 2026 στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στη πρώτη χρονιά-ορόσημο, με σήμα την είσοδο της Μetlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και τον δείκτη FTSE 100, τον τόνο στα αποτελέσματα εξαμήνου δίνουν τα νέα υψηλά του κλάδου των ΑΠΕ με βασικό οδηγό τη συνταγή του Asset Rotation Plan (τα έσοδα από τα έργα που πουλάει, «αιμοδοτούν» νέα projects) και ο τριπλασιασμός της κερδοφορίας της ΜΕΤΚΑ, που πλαισιώνει τους παραδοσιακούς drivers, της ενέργειας και των μετάλλων.

Ειδική μνεία μάλιστα έκανε ο επικεφαλής του ομίλου στα καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα του κλάδου υποδομών και παραχωρήσεων υπό την ομπρέλα της ΜΕΤΚΑ. «Είναι μόνο η αρχή», είπε ο κ. Μυτιληναίος, τονίζοντας ότι τα EBITDA της εταιρείας θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν τα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ, ενώ του χρόνου μπορεί και να αγγίξουν τα 150 εκατ. ευρώ.

«Επιδόσεις που στηρίζουν κάτι που είχα πει λίγα χρόνια πριν, ότι η ΜΕΤΚΑ θα μπορούσε να εκπροσωπεί τον όμιλο στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εφόσον πάνε όλα βάσει σχεδίου, αυτό θα μπορούσε να συμβεί και μέσα στο 2026», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την κατεύθυνση δίνουν και οι επικείμενες αλλαγές στον τομέα του utility, δηλαδή στην παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στην προμήθεια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου διεθνώς, που σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, θα βρεθούν στο επίκεντρο του 3ου μεγάλου εταιρικού σχηματισμού, ο οποίος θα ανακοινωθεί σύντομα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εχει πάντως τη σημασία της η αναφορά του ότι «από εδώ και στο εξής το utility θα λειτουργεί ως ένας ενιαίος τομέας», με τον ίδιο να θυμίζει τον στόχο για μερίδιο 30% στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού και την προτίμηση αυτός να επιτευχθεί μέσω οργανικής ανάπτυξης.

Στο ερώτημα κατά πόσο ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω εξαγορών, ο κ. Μυτιληναίος απάντησε ότι «ήδη υπάρχει συγκέντρωση στην αγορά (μετά και το deal ΗΡΩΝ-NRG) και είναι δύσκολο να αγοράσει κανείς εταιρείες», ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, προσθέτοντας ότι «είμαστε έτοιμοι να κάνουμε εξαγορές, τη σωστή στιγμή».

Στη μεγάλη εικόνα που αφορά τα μέχρι τώρα επιτεύγματα του ομίλου, δήλωσε «πεπεισμένος πως το 2025, η πρώτη μας χρονιά στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου θα είναι ακόμα μια καλή χρονιά και θα γιορτάσουμε στο τέλος της», ενώ για τον φετινό στόχο των EBITDA απάντησε πως «το 1 δισ. ευρώ δεν αποτελεί παρά τη βάση, το απόλυτο ελάχιστο για εμάς, πάνω στην οποία χτίζουμε για να φτάσουμε στον στόχο των 2 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα».

Ερχονται νέα deals στις μπαταρίες

Στο μέτωπο της πράσινης αγοράς αποκάλυψε ότι το προσεχές διάστημα η Μetlen θα ανακοινώσει δύο συμφωνίες για νέα έργα μπαταριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, που αφορούν τόσο την ίδια όσο και τρίτους, τονίζοντας ότι η αποθήκευση αποτελεί τη νέα μεγάλη αγορά για τις ΑΠΕ.

Σημειωτέον ότι κατά το πρώτο εξάμηνο, ο όμιλος προχώρησε στην κατασκευή μπαταριών ισχύος 48 MW και επέκτεινε το χαρτοφυλάκιο των έργων υπό εξέλιξη σε Ελλάδα, Χιλή, Ιταλία, Ισπανία και Ρουμανία, εδραιώνοντας την ηγετική του θέση στον χώρο της αποθήκευσης ενέργειας. «Εχουμε εγκαταστήσει το ένα τρίτο της αποθηκευτικής ισχύος σε μπαταρίες στη Μ. Βρετανία και χιλιάδες μεγαβάτ σε άλλες αγορές», θύμισε ο επικεφαλής του.

Ερωτηθείς για τους λόγους πίσω από τις ζημίες των έργων της «M Power» αναφέρθηκε στην πρώτη αστοχία σε ενεργειακό project (επί ενός συνόλου 283 έργων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα επιτυχώς), η οποία αφορά στο «Protos», μια μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων στη Μ. Βρετανία, γεγονός που επηρέασε και την καθαρή κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου.

Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, η εταιρεία επέλεξε, για λόγους διαφάνειας, να «πάρει» όλη τη ζημία και να καθαρίσει τον ορίζοντα από το πρώτο εξάμηνο.

Στην «πρίζα» η μονάδα κυκλικής μεταλλουργίας

Σε έναν άλλο τομέα, αυτόν της κυκλικής μεταλλουργίας (ανάκτηση μετάλλων από βιομηχανικά απόβλητα), η πρώτη μονάδα του είδους στη Σίνδο Θεσσαλονίκης πρόκειται να μπει στην «πρίζα» τον Οκτώβριο. Το αντικείμενο θεωρείται «game changer» για τη Μetlen καθώς εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στη λειτουργική της κερδοφορία με 220 εκατ. ευρώ ετησίως τα επόμενα χρόνια.

Στην πράξη, η μονάδα της Σίνδου, με ετήσια δυναμικότητα τροφοδοσίας 50.000 τόνων το έτος, αποτελεί την πρώτη κίνηση ενός επενδυτικού πλάνου ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Στο νέο αυτό τομέα υψηλής προστιθέμενης αξίας είχε αναφερθεί ο κ. Μυτιληναίος, κατά το Capital Markets Day του Λονδίνου, εξηγώντας ότι αφορά τη χρήση σε βιομηχανική κλίμακα της καινοτόμου τεχνολογίας που ανέπτυξε και έχει κατοχυρώσει η εταιρεία, επιτρέποντας την παραγωγή μετάλλων, σε πρώτη φάση χαλκού και ψευδαργύρου, δίχως να απαιτείται η εξόρυξη πρωτογενών πόρων.

Τα πλεονεκτήματα από την ανακύκλωση στη μεταλλουργία συνοψίζονται στην ταυτόχρονη εξαγωγή διαφορετικών τύπων μετάλλων, στα ποσοστά ανάκτησης μέχρι και 99%, τις υψηλές αποδόσεις, τις μηδενικές εκπομπές ρύπων και κυρίως με διαδικασίες που απαντούν στις περιβαλλοντικές ανησυχίες της ΕΕ για τα ανεπεξέργαστα υπολείμματα.

Κυρίως όμως τα επίπεδα κόστους στα δευτερογενή μέταλλα είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τα πρωτογενή, που σημαίνει ότι παίρνοντας μια εταιρεία θέση σε αυτό το νέο τομέα, αποφεύγει τις περιπέτειες όταν θα ξεσπάσει η επόμενη αναταραχή στις αγορές πρωτογενών μετάλλων.

Τα επόμενα βήματα σε άμυνα και γάλλιο

Το «παζλ» συμπληρώνουν τα επόμενα βήματα στον χώρο της άμυνας (ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε φοροελαφρύνσεις για projects στον συγκεκριμένο τομέα) και στο γάλλιο. Στο αμυντικό κομμάτι, ζήτημα χρόνου είναι η λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (FID) για την 5η και τελευταία μονάδα στο hub του Βόλου, που θα είναι και η μεγαλύτερη από όλες τις προηγούμενες και για την οποία έχει ήδη αγοραστεί η έκταση.

Τη στιγμή αυτή ο όμιλος διαθέτει δύο εργοστάσια κυρίως για επίγεια συστήματα, μια τρίτη μονάδα υπό κατασκευή που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του επόμενου έτους και να παραδώσει τον πρώτο εξοπλισμό το β’ τρίμηνο το 2026, ενώ μόλις προ ημερών ελήφθη η απόφαση για την τέταρτη μονάδα. Σε αυτήν, η έναρξη παραγωγής τοποθετείται στο β’ τρίμηνο του 2027.

Ειδήσεις έρχονται και από το μέτωπο της νέας μονάδας παραγωγής γαλλίου που αναπτύσσεται στις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Το έργο εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει να παράγει μέσα στο 2027, με τον κ. Μυτιληναίο να εξηγεί ότι «το επόμενο βήμα συνδέεται με την έκβαση των διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες που αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο και θα καθορίσουν το επίπεδο της ευρωπαϊκής στήριξης για το λεγόμενο Leader Project».

Σημειωτέον ότι το καθετοποιημένο έργο της Μetlen για την εξόρυξη βωξίτη, την επέκταση της μονάδας παραγωγής αλουμίνας και την παραγωγή 50 μετρικών τόνων γαλλίου, έχει ενταχθεί στον κατάλογο των στρατηγικών έργων της ΕΕ όσον αφορά στις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες.