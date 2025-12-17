Ποια ενεργειακά σχέδια βάζει στο τραπέζι ο όμιλος Aktor

Βασικός παίκτης στην υποκατάσταση του ρωσικού αερίου με LNG φιλοδοξεί να γίνει ο AKTOR, που μέσω του κοινού σχήματος με τη ΔΕΠΑ συζητά με τουλάχιστον τρεις ακόμη Αμερικανούς προμηθευτές, πέραν της Venture Global, με στόχο να έχει «κλειδώσει» μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου σειρά από deals με εταιρείες από χώρες της Αν. Ευρώπης.

Το περίγραμμα των κινήσεων του ομίλου καθώς και του ενεργειακού του μετασχηματισμού έδωσε χθες ο επικεφαλής του Αλέξανδρος Εξάρχου, που μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Χρηματιστηρίου για την έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολογιακού του δανείου, μέσω του οποίου άντλησε 140 εκατ., έστειλε το «σήμα» ότι προτίθεται να ρίξει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην ενέργεια, βάζοντας στα ραντάρ του και άλλους τομείς.

Ταυτόχρονα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αποφασιστεί, αλλά σε δεύτερο χρόνο, μέσα στην επόμενη διετία, η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο κάποιας εκ των θυγατρικών του ομίλου, είτε της AKTOR Ανανεώσιμες είτε της AKTOR Παραχωρήσεις.

Σε μια συγκυρία που το αμερικανικό σχέδιο για την περιοχή αναδιατάσσει το τοπίο, ο όμιλος έχει ανοικτές τις κεραίες του για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ενέργεια, με τις όποιες αποφάσεις να τοποθετούνται μετά τα τέλη του επόμενου μήνα, καθώς προϋπόθεση για κάθε επόμενη κίνηση είναι να έχει σαφή εικόνα γύρω από τις ποσότητες LNG που θα χρειαστεί να μεταφέρει μέσω της Atlantic-SEE LNG Trade (του κοινού σχήματος με ΔΕΠΑ), στους νέους πελάτες από την Αν. Ευρώπη. Πιθανότατα από Βουλγαρία, Μολδαβία και Ουγγαρία, όπως έχει γράψει το Euro2day.gr.

Στο σενάριο που οι όγκοι των συμφωνιών είναι πολύ μεγάλοι και τα μακροχρόνια 20ετή συμβόλαια (2030-2050) πολλά σε αριθμό, ο όμιλος μπορεί να εξετάσει ακόμη και τη ναυπήγηση πλοίων, επομένως θα χρειαστεί να ενεργοποιηθούν πολλαπλάσια κεφάλαια έναντι εκείνων που θα κινητοποιηθούν, αν κριθεί ότι οι ανάγκες μεταφοράς καλύπτονται με ναύλωση.

Τότε, όταν δηλαδή στα τέλη Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των συμφωνιών και τα νέα deals προμήθειας αμερικανικού LNG μεταξύ της Atlantic-SEE LNG Trade και των ανατολικοευρωπαίων πελατών της, ο AKTOR θα αποκτήσει και έναν πιο σαφή ορίζοντα συνολικότερα στο ενεργειακό τερέν.

Το βάρος μας στην ενέργεια

Στην πραγματικότητα, ο τομέας της ενέργειας ενδιαφέρει τον όμιλο πολύ περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν, «εκεί θα ρίξουμε το βάρος μας και όποιες ευκαιρίες βλέπουμε, θα τις εξετάζουμε και θα τις αξιοποιούμε», όπως είπε χθες ο επικεφαλής του, φράση που πυροδότησε ένα μπαράζ ερωτήσεων.

Τόσο για τις νέες προς υπογραφή συμφωνίες με παίκτες από την Αν. Ευρώπη, όσο κυρίως για το ενδεχόμενο η εταιρεία να επεκταθεί και στις ενεργειακές υποδομές, από το επόμενο πλωτό τέρμιναλ αποθήκευσης και επαναεριοποίησης αερίου (FSRU) για το οποίο ερίζουν όλοι σχεδόν οι μεγάλοι του χώρου, μέχρι την είσοδο σε κάποια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.

«Ασφαλώς και για να διακινηθούν όλοι αυτοί οι όγκοι, η Ελλάδα χρειάζεται να αποκτήσει δεύτερο FSRU», απάντησε ο κ. Εξάρχου, λέγοντας «πρώτα θα δούμε ποιο είναι αυτό και αναλόγως θα τοποθετηθούμε».

Σε άλλο ερώτημα ως προς το κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον για είσοδο του ομίλου στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως για παράδειγμα στη νέα μονάδα που αναπτύσσει στη Λάρισα η ΔΕΠΑ (πάρτνερ της AKTOR στην Atlantic-SEE LNG Trade), η απάντηση είναι «κοιτάζουμε οτιδήποτε μπορεί να έχει όφελος για την εταιρεία, ωστόσο σήμερα δεν υπάρχει κάτι στον τομέα αυτό προς συζήτηση».

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο θυγατρικής την επόμενη διετία

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, μια φράση του CEO του ομίλου κατά τη σύντομη ομιλία του στη χθεσινή τελετή, που κλείνοντας τη τοποθέτησή του, ανέφερε «σύντομα θα τα ξαναπούμε εδώ», πυροδότησε ερωτήματα για πιθανή επικείμενη εισαγωγή κάποιας από τις θυγατρικές της AKTOR στο Χρηματιστήριο.

Αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αλλά σε δεύτερο χρόνο, ο κ. Εξάρχου είπε ότι πράγματι υπάρχουν σκέψεις για εισαγωγή κάποιας εκ των AKTOR Ανανεώσιμες ή AKTOR Παραχωρήσεις, εξηγώντας ότι αμφότεροι οι τομείς έχουν σημαντικά περιθώρια κερδοφορίας και όταν αυτή αρχίσει να γίνεται πράξη, τότε θα δούμε και πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος για το Χρηματιστήριο.

«Την επόμενη διετία θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις. Δεν είναι κάτι που αφορά το σήμερα. Θα το εξετάσουμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη μεγάλη πάντως εικόνα για τον όμιλο, είναι προφανές ότι οι συμφωνίες γύρω από το αμερικανικό LNG αλλάζουν νομοτελειακά όχι μόνο την αναλογία των EBITDA για το 2030 -από 50% κατασκευές και 50% άλλες δραστηριότητες σε 25% κατασκευές και 75% ενέργεια και παραχωρήσεις- αλλά και τη γενικότερη φυσιογνωμία του, με τα ραντάρ του να «σκανάρουν» ήδη και άλλους τομείς.

«Αν με ρωτάγατε πριν από 3 μήνες για το LNG, θα σας έλεγα ότι δεν με ενδιαφέρει», είπε ο κ. Εξάρχου, για να δείξει την έκταση της ευκαιρίας που έχει παρουσιαστεί, γεγονός που απεικονίζεται και στο σχέδιο το υγροποιημένο αέριο να αποτελέσει μελλοντικά ένα νέο ξεχωριστό πυλώνα στον όμιλο. Δηλαδή μια νέα θυγατρική, στην οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν και όλες οι μελλοντικές παρεμφερείς κινήσεις γύρω από το LNG, εφόσον ο όμιλος μπει και στο παιχνίδι των υποδομών.

Τι θα χρηματοδοτήσει το ομόλογο

Στο ερώτημα, τι ακριβώς θα χρηματοδοτήσει το ομόλογο των 140 εκατ. ευρώ, ο επικεφαλής του ομίλου διευκρίνισε ότι αφορά κυρίως ΑΠΕ, παραχωρήσεις και άλλα έργα, όχι πάντως τόσο τον τομέα του LNG.

«Είναι καλή εποχή για εξαγορά έργων ΑΠΕ γιατί οι αποτιμήσεις είναι αμυντικές, καθώς συνυπολογίζουν και τις περικοπές. Ακριβώς επειδή θα θεσπιστούν μέτρα που θα καθιστούν ελκυστικές ως επενδύσεις τις μπαταρίες, αποτελεί ευκαιρία η αγορά ώριμων έργων ΑΠΕ», όπως ανέφερε.

Στο πλαίσιο του εταιρικού του μετασχηματισμού, ο όμιλος έχει ανακοινώσει ότι θα επενδύσει 1,4 δισ. ευρώ για έργα ΑΠΕ ισχύος 1,3 GW έως το 2028. Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο για την πενταετία 2025-2030, προσβλέπει σε πωλήσεις περί τα 167 εκατ. και EBITDA περί τα 135 εκατ. έως το 2030.