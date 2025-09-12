Ο ΑΔΜΗΕ μέλος στην ένωση GO15 των μεγαλύτερων Διαχειριστών του κόσμου

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:09

 

Στην ένωση των μεγαλύτερων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς παγκοσμίως GO15, έγινε μέλος ο ΑΔΜΗΕ. Η ένταξη του Διαχειριστή στην GO15 επιτεύχθηκε χάρη στα σύνθετα έργα εγχώριων και περιφερειακών ηλεκτρικών διασυνδέσεων υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) που υλοποιεί ή σχεδιάζει, σε συνδυασμό με την στρατηγική γεωγραφική θέση και το πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό της Ελλάδας.

Η ένωση έχει ως στόχο τη διεθνή δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των Διαχειριστών απέναντι σε κοινές προκλήσεις και τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Με την ένταξή του στην GO15, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την εξωστρέφεια και τη διεθνή του παρουσία, δημιουργώντας νέους και ισχυροποιώντας υπάρχοντες δεσμούς με τους Διαχειριστές των μεγαλύτερων Συστημάτων Μεταφοράς του πλανήτη από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γαλλία, η Βραζιλία και η Ρωσία.

Τα μέλη της GO15, που μαζί διαχειρίζονται πάνω από το 50% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, συνεργάζονται στον εντοπισμό αναδυόμενων τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση των ηλεκτρικών συστημάτων, όπως η ψηφιοποίηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Κυβερνοασφάλεια, η ενσωμάτωση των συστημάτων αποθήκευσης καθώς και στρατηγικές για την ασφαλή προσαρμογή των δικτύων στις ενεργειακές πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ανάμεσα στους κύριους στόχους της GO15 είναι επίσης η βελτίωση της ανθεκτικότητας των ηλεκτρικών συστημάτων και της ετοιμότητας των Διαχειριστών σε περιστατικά κρίσεων.

Η GO15 εκπροσωπεί συλλογικά τα μέλη της σε διεθνή φόρουμ και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι ENTSO-E, International Energy Agency και International Energy Council. Στο πλαίσιο της επόμενης ετήσιας συνάντησής της, η GO15 θα υποδεχθεί επίσημα τον ΑΔΜΗΕ ως το νέο μέλος της.

 

