Άγονος ο διαγωνισμός ΑΔΜΗΕ για το καλωδιο Κόρινθος - Κως

Στην επαναπροκηρυξη του διαγωνισμού για το μεγάλο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου - Κω, συνολικού μήκους 380 χλμ, προχωρά μέσα στις επόμενες εβδομάδες ο ΑΔΜΗΕ, καθώς ο πρώτος κατέστη άγονος, χωρίς να προσελκύσει ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κανείς ενδιαφερόμενος δεν προσήλθε κατά τη καταληκτική προθεσμία της υποβολής προσφορών, εξέλιξη που αποδίδεται στο χαμηλό μπάτζετ που προέβλεπε η προκήρυξη.

Το έργο είχε συμπεριληφθεί στο δεκαετίες πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ του 2023, ωστόσο, όπως λένε άνθρωποι με γνώση του αντικειμένου, έκτοτε η ζήτηση διεθνώς για καλώδια έχει εκτιναχθεί, και μαζί της και οι τιμές στη συγκεκριμένη αγορά.

Τούτων δοθέντων, ο διαγωνισμός πρόκειται να επαναπροκηρυχθεί σχετικά άμεσα, με προφανώς υψηλότερο προϋπολογισμό από τον αρχικό, ο οποίος τελεί υπό διαμόρφωση και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, ενώ η διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης έχει οριστεί στους 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε ό, τι αφορά τον διαγωνισμό για τους 2 Σταθμούς Μετατροπής, ύψους 789,1 εκατ. ευρώ, αυτός συνεχίζει να "τρέχει" κανονικά με καταληκτική διορία για τη κατάθεση προσφορών την 30η Σεπτεμβρίου.

Το κομβικό έργο για την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στο ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης, είχε προκηρυχθεί το Νοέμβριο του 2024, και περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση καλωδιακών συστημάτων συνεχούς ρεύματος (HVDC), καθώς και δύο Σταθμών Μετατροπής.

Στην πράξη, μέσω της διασύνδεσης Κορίνθου - Κω πρόκειται να συνδεθούν, στη συνέχεια, έξι αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των Δωδεκανήσων (Καρπάθου, Ρόδου, Σύμης, Καλύμνου, Πάτμου και Αρκιών), εξασφαλίζοντας την ηλεκτροδότηση δέκα ακόμη νησιών που τροφοδοτούνται εμμέσως από καλώδια μέσης τάσης.

Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων θα επιτρέψει τη σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων και κοστοβόρων πετρελαϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν μέχρι σήμερα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Η μείωση του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για τους καταναλωτές υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε έως και 3,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2029 - 2053. Το έργο έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών.