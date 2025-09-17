#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τράπεζα Κύπρου: Μειώθηκε στο 5,98% το ποσοστό της Wellington

Σημειώνεται ότι η Wellington αύξησε το ποσοστό της στην τράπεζα από 3,99% προηγουμένως στις 4 Σεπτεμβρίου, συμμετέχοντας πιθανότατα στο placement που διενήργησε η EBRD.

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:35

Με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, η Τράπεζα Κύπρου ενημέρωσε ότι η Wellington μείωσε το ποσοστό της στην τράπεζα στο 5,98% από 6,02% προηγουμένως.

Η επενδυτική εταιρεία ελέγχει 26.074.938 δικαιώματα ψήφου στην τράπεζα. 

Σημειώνεται ότι η Wellington αύξησε το ποσοστό της στην τράπεζα από 3,99% προηγουμένως στις 4 Σεπτεμβρίου, συμμετέχοντας πιθανότατα στο placement που διενήργησε η EBRD αποεπενδύοντας από το ποσοστό της, ύψους 5,1%, στην Τράπεζα Κύπρου.   

