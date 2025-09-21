Κορκίδης: Να υψώσει τη φωνή του ο εμπορικός κόσμος στην Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου

«Η Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου στις 22 Σεπτεμβρίου, καθιερώθηκε το 2005 με πρωτοβουλία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και θα πρέπει πλέον να λειτουργήσει ως αφορμή για διάλογο με την πολιτεία σχετικά με τα προβλήματα και τις προοπτικές του κλάδου», τονίζει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης σε ανακοίνωσή του με αφορμή την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου.

«Οι "παροικούντες…"», συνεχίζει «γνωρίζουμε ότι το εμπόριο είναι ο βασικός κορμός της μικρής και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που πρέπει να αντέχει σε κρίσεις μέσα σε ένα ρευστό οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, να καινοτομεί, αλλά και να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της εξωστρέφειας, της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Ίσως αυτή την Ημέρα ο εμπορικός κόσμος θα χρειαστεί να "υψώσει τη φωνή του", όχι για να γνωστοποιήσει την ύπαρξή του, αλλά για να υπενθυμίσει στην πολιτεία, για μία ακόμη φορά, την αναγκαιότητα λήψης στοχευμένων και ευέλικτων πολιτικών, ώστε να υποστηριχθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες. Στεντόρεια φωνή, για να επικοινωνήσει στο κοινωνικό σύνολο το ρόλο του εμπορίου σε μια κυκλική οικονομία, καθιστώντας σαφές ότι η ανάπτυξη του επιχειρείν θα «αντικατοπτρίσει θετικά» όχι μόνο στην οικονομία, αλλά στον καθένα ξεχωριστά και συνακόλουθα ομαδικά, συνθέτοντας αρμονικά το κοινωνικό σύνολο, νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

Και καταλήγει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ:

«Το έχω πει και το επαναλαμβάνω πως το εμπόριο κερδίζει όταν "αγοράζει και πουλάει φθηνά", ενώ χάνει σε συνθήκες ακρίβειας. Το εμπόριο συνεχίζει να αλλάζει, οι συνήθειες των καταναλωτών αλλάζουν και εμείς θα πρέπει όχι μόνο να ακολουθήσουμε τις αλλαγές, αλλά να τις προβλέψουμε. Έχουμε συνηθίσει να εορτάζουμε κατ’ έτος διάφορες ημέρες αφιερωμένες σε κάτι σημαντικό για πολλούς από εμάς και αυτή η μέρα συμβολίζει μία επιλογή ζωής. Φέτος όμως, με την ακρίβεια να παραμένει και να επιμένει, ο εορτασμός των 20 χρόνων της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου χρειάζεται να προσλάβει άλλης βαρύτητας και σημασίας ρόλο για την οικονομία της χώρας, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. Χρόνια πολλά και δημιουργικά σε όλους τους Έλληνες εμπόρους».