Πόσα χρήματα έβαλε στο ταμείο η επένδυση της Μασούτης στην Κρήτη

Τρία χρόνια μετά την είσοδό της, με 50% στη ΣΥΝ.ΚΑ, η Μασούτης η οποία οδεύει προς την υλοποίηση ενός ακόμη deal (σ.σ. απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός), βλέπει την κρητική αλυσίδα να κινείται σε μια λεπτή ισορροπία. Αύξηση πωλήσεων, αλλά κατακόρυφη πτώση της κερδοφορίας.

Πέρυσι οι πωλήσεις της ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΕ ανήλθαν στα 176 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 3,2%. Ωστόσο, ο ρυθμός αυτός είναι χαμηλότερος από το +5,8% της οργανωμένης λιανικής στην Κρήτη, σύμφωνα με την Circana, γεγονός που δείχνει ότι η εταιρεία δεν εκμεταλλεύτηκε πλήρως το τουριστικό «ράλι» της τοπικής αγοράς.

Την ίδια περίοδο τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 88%, στα 101 χιλ. ευρώ, καθώς οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σχεδόν 10%, ενώ τα EBIT υποχώρησαν κατά 35,6% σε 2,1 εκατ. ευρώ. Μισθολογικά κόστη και μεταφορές αυξήθηκαν ταχύτερα από τα έσοδα, ενώ η απουσία έκτακτων εσόδων από επενδύσεις, που είχαν στηρίξει τον ισολογισμό το 2023, αφαίρεσε ένα ακόμη «μαξιλάρι». Επίσης καταγράφηκε μείωση ταμειακών διαθεσίμων στα 1,5 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμα δάνεια 18,9 εκατ. ευρώ.

Η σχέση με τον στρατηγικό εταίρο, τη Δ. Μασούτης που ελέγχει το 50% της κρητικής αλυσίδας, αποδεικνύεται διττή. Από τη μία, προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερα δίκτυα προμηθειών και τεχνογνωσία από την άλλη, οι συνέργειες φαίνεται να μην έχουν ακόμη αποδώσει. Κάτι που ενδεχομένως να αποτελέσει καταλύτη για αλλαγή στρατηγικής από εδώ και στο εξής.

Η αλυσίδα επενδύει πάντως στην ενίσχυση της παρουσία της στο νησί. Νέο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, αναβαθμίσεις υποδομών και τεχνολογίας άνω των 1,5 εκατ. ευρώ, και δίκτυο που πλέον φτάνει τα 42 σημεία πώλησης. Βέβαια σε μια Κρήτη που προσελκύει ρεκόρ τουριστών και όπου η κατανάλωση παραμένει σε τροχιά ανόδου, η αλυσίδα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάσει την τοπική της ισχύ, να εκμεταλλευτεί το τουριστικό ρεύμα και να διαφυλάξει τη θέση της.