Χαλκιαδάκης: Το σούπερ μάρκετ της Κρήτης που «παίζει» στη Super League

Η Χαλκιαδάκης Α.Ε., η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Κρήτης που πέρυσι έκλεισε τέσσερις δεκαετίες στην αγορά -σ.σ. ιδρύθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 1984-, κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει το αυξημένο τουριστικό ρεύμα και να κινηθεί πάνω από τον ρυθμό με τον οποίο «έτρεξε» η τοπική αγορά την περυσινή χρονιά.

Αποτέλεσμα, ο κύκλος εργασιών της να αυξηθεί στα 239,797 εκατ. ευρώ, από 220,186 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας άνοδο 8,9% και τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν στα 66,6 εκατ. ευρώ, από 61,4 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, στα 12,772 εκατ. ευρώ έναντι 12,979 εκατ. ευρώ, καθώς οι πιέσεις από το κόστος ενέργειας περιόρισαν το περιθώριο καθαρής κερδοφορίας. Το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) διαμορφώθηκε στα 23,2 εκατ. ευρώ, ελαφρά βελτιωμένο από τα 23 εκατ. το 2023.

Το λειτουργικό αυτό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να παράγει σταθερές ταμειακές ροές. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ, χαμηλότερες από τα 22 εκατ. ευρώ το 2023, αντανακλώντας την πίεση που ασκήθηκε σε κεφάλαιο κίνησης.

Μετά την καταβολή μερισμάτων ύψους 12 εκατ. ευρώ, όσο και για τη χρήση του 2024 -σ.σ. το 2022 ήταν 9,1 εκατ. ευρώ- και τις επενδύσεις σε πάγια, η εταιρεία έκλεισε τη χρήση με χρηματικά διαθέσιμα 24,1 εκατ. ευρώ, έναντι 23,1 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο η αλυσίδα -η οποία ελέγχεται από την οικογένεια Χαλκιαδάκη, ενώ ποσοστό 60% έχει η Σκλαβενίτης- προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 4,4 εκατ. ευρώ για νέα καταστήματα, ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε σε 104,8 εκατ. ευρώ, από 95,7 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν ελαφρώς, στα 28,9 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση προσωπικού σε 1.796 εργαζομένους, από 1.661, δηλαδή αύξηση 8,12%, δείχνει ότι η επέκταση της δραστηριότητας συνοδεύεται από ενίσχυση της απασχόλησης. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι προοπτικές για το 2025 παραμένουν θετικές, στηριζόμενες μεταξύ άλλων στη συνεχιζόμενη ενίσχυση του τουρισμού, που αυξάνει τη ζήτηση.